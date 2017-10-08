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УЧЕНЫЕ УЗНАЛИ ВОЗМОЖНУЮ РОДИНУ "ЛЕДЯНОГО ЧЕЛОВЕКА"
Родственники Эци могли жить в Швейцарии.
Ученые заявили о том, что предполагаемые родственники "ледяного человека" Эци могли жить в Швейцарии, где был обнаружен медный топор, похожий на тот, который был найден рядом с мумией в Альпах. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Archaeologische Informationen, сообщает zn.ua.
То, где жил Эци до смерти, пока остается неизвестным для ученых. Судя по его ДНК, его мать жила в Альпах, а отец приходился родственником жителей Сардинии и побережья Тирренского моря, однако их потомки могли мигрировать в другие регионы Центральной Европы и жить совсем в ином месте.
Теперь же исследователи нашли возможную родину Эци или место производства его топора, проводя раскопки на территории одного из поселений времен раннего медного века у берегов Цугского озера в центральной Швейцарии.
В развалинах одного из свайных домов ученым удалось найти лезвие медного топора, похожего по размерам и форме на то орудие, которым обладал Эци. Это сходство заинтересовало археологов и они вычислили возраст топора и попытались найти ту точку на карте Европы, где была добыта медь. Для этого они вычислили радиоизотопный возраст костей и останков растений, найденных рядом с топором, и измерили доли разных изотопов свинца в его металле.
Оказалось, что "швейцарский" топор был произведен примерно в 3250-3100 году до нашей эры из меди, добытой в той же части итальянской Тосканы, что и орудие труда Эци.
Подобное совпадение может говорить сразу о нескольких интересных вещах, проясняющих происхождение Эци и то, где он мог жить. Теперь на эту роль претендуют различные уголки Лигурии, Швейцарии или прилегающих к ним регионов Альп, и к тому же это открытие указывает на наличие развитых торговых сетей и традиций обмена товарами в Южной Европе медного века.
Теги: Донбасс, Швейцария, ученые, лед, человек, родина
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