Все рубрики раздела
- На Марсе обнаружили необычные отпечатки18:59
- Стало известно, когда начнется заселение Луны07:53
- Искусственный интеллект считают опасным для человечества21:55
- Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые18:58
- УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ ЕДУ, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ПЕРЕЖИТЬ ХОЛОДА10:08
- Археологи обнаружили уникальный артефакт эпохи Древнего царства08:54
- Ученые узнали, почему инопланетяне прилетают на Землю12:31
- Ученые нашли следы жизни в спектре Сатурна22:30
- Ученые предрекают новою волну магнитных бурь09:15
- УЧЕНЫЕ УЗНАЛИ ВОЗМОЖНУЮ РОДИНУ "ЛЕДЯНОГО ЧЕЛОВЕКА"20:48
На Марсе обнаружили необычные отпечатки
Группа ученых из Венгрии обнаружили "отпечатки" микробов, которые остаются на поверхности Марса.
Группа венгерских ученых считает, что микроорганизмы оставляют свои следы на твердых породах Марса. Сейчас они занимаются детальным анализом полученных данных, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В своей лаборатории они исследователи создали условия, идентичные поверхности Красной планеты. Они уверены, что на твердых породах микробы оставили свои следы.
На своей "миниферме" они исследуют процессы взаимодействия микроорганизмов с различными минералами.
Известно, что на Марсе уже давно нет никаких живых организмов, однако ученые пытаются воссоздать те формы жизни, которые обитали там ранее. Для создания подобных по строению пород они используют специальный минеральный газ, а в качестве микробов выбрали Metallosaera sedula. Этот вид обитает исключительно в экстремальных условиях, схожих с Марсом.
Главной идеей исследования является понимание процессов и анализ следов, которые могут оставаться на других планетах.
Теги: Донбасс, открытие, микроорганизм, Марс
- Ющенко все-таки приедет на открытие "Донбасс Арены"
- Нашли уникальные камни и корабль. ТОП самых интересных археологических открытий
- В Одессе открыли мемориал воинам-шахтерам из Донбасса
- Под Одессой ученые обнаружили живые "Крылья ангела" (ВИДЕО)
- Клады и тайны Украины и Донбасса
- В Украине открыли современный диагностический комплекс для пограничников (ФОТО)
- НА ДОНБАССЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН КПВВ17:45
- Ситуация в АТО накаляется, сбываются худшие прогнозы (ВИДЕО)11:55
- В зоне АТО - «октябрьское обострение»11:03
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности22:34
- Чтобы Кремль ничего не узнал: как Плотницкий и Захарченко скрывают от Москвы небоевые потери "рус***го мира" в оккупированном Донбассе21:35
- В Мариуполе симулянт представил концертную программу20:00
- Родственники отказывались верить в страшную утрату19:36
- Идея Украины по Донбассу напугала Захарченко - главарь "ДНР" обещает агрессивно сопротивляться18:49
- ОБСЕ: Сепаратисты привезли танки в запретную зону16:45
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"14:39
- Квас: корисні властивості напою і як ним лікуватись19:55
- Укрпочта вот-вот взвинтит тарифы19:35
- Организаторы протестов начали перекладывать друг на друга ответственность за провокации и насилие под Радой19:18
- На Марсе обнаружили необычные отпечатки18:59
- Как защитить себя от скачков давления18:48
- Под Радой продолжает расти количество митингующих18:35
- Снятие неприкосновенности: в Раде рассказали, когда примут решение18:17
- Правительство Испании собралось лишить Каталонию автономии18:00
- НА ДОНБАССЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН КПВВ17:45
- На украинских СТО ожидается аншлаг: в страну завезли партию некачественного автогаза17:30
- Квас: корисні властивості напою і як ним лікуватись19:55
- На Марсе обнаружили необычные отпечатки18:59
- Как защитить себя от скачков давления18:48
- 4 способи скоро та ефективно побороти целюліт14:12
- Забудьте о старых обидах10:00
- Лечебные свойства твердого сыра, о которых вы могли не знать09:50
- Медицинская реформа: украинцам рассказали, какие услуги будут бесплатными09:45
- Чому болять руки: основні причини09:05
- Десять правил хорошего вкуса08:21
- Як покращити ріст волосся: корисні поради08:04
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- Украина разорвала один из важных военных договоров с Россией - у Кремля будет настоящий шок
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО
- Порошенко наконец-то прокомментировал масштабную акцию под стенами Верховной Рады: к такой реакции президента сторонники Саакашвили точно не были готовы
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля