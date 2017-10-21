Все рубрики раздела
- Скільки потрібно працювати, щоб не стати тупим?14:10
- "Экологический апокалипсис": над человечеством нависла новая угроза21:00
- На Марсе обнаружили необычные отпечатки18:59
- Стало известно, когда начнется заселение Луны07:53
- Искусственный интеллект считают опасным для человечества21:55
- Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые18:58
- УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ ЕДУ, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ПЕРЕЖИТЬ ХОЛОДА10:08
- Археологи обнаружили уникальный артефакт эпохи Древнего царства08:54
- Ученые узнали, почему инопланетяне прилетают на Землю12:31
- Ученые нашли следы жизни в спектре Сатурна22:30
Скільки потрібно працювати, щоб не стати тупим?
Дослідження університету Мельбурна (Австралія) цілком переконливо доводить, що люди, які працюють менше 40 годин на тиждень, розумніші тих, хто працює більше.
Робота до 25 годин позитивно впливає на когнітивні функції, а потім починається зниження. Цікаво, що в цій залежності немає різниці між чоловіками і жінками!
У дослідженні взяли участь чоловіки і жінки середнього і старшого віку, які проживають в Австралії. Вони заповнювали докладний опитувальник, на підставі якого вираховується оптимальну кількість робочих годин на тиждень з урахуванням різних факторів.
Звичайно, це не означає, що потрібно бігти до начальства і, розказати про результат дослыдження, вимагати скорочення робочого дня із збереженням зарплати. Досить не «пірнати» в роботу з головою на 12 годин поспіль, трохи частіше розминати ноги і міняти види діяльності, якщо це можливо.
Источник: nashamama.com
Теги: Донбасс, исследования, работа, разминка
- Дельцы из "братской" России вербуют жителей «ДНР/ЛНР» для продажи наркотиков
- "Идём Харьков отснимем": украинцы высмеяли работу российских телеканалов (ВИДЕО)
- Венгерская журналистка, подставившая подножку беженцу, потеряла работу и собирается уехать в Россию
- В Кремле решили присвоить гриф секретности рабочему графику Путина
- Дончан приглашают в Россию - сортировать «сырье» на свалках
- "Википедия предательства" - в Украине формируется база данных о политиках ,работающих на Россию
- Уголовники из «ЛНР» выдают себя за украинских полицейских13:30
- В Рубежном полиция провела операцию по борьбе с самогоноварением13:10
- ЖЕБРИВСКИЙ ОБЕЩАЕТ МИЛЛИОН ЗА ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ДОНЕТЧИНЫ «ГЛУБЖЕ СОВЕТСКИХ УЧЕБНИКОВ»12:10
- Дело Плотницкого передали в Киев10:30
- На Донбасі масово закривають школи і садочки09:50
- В Доброполье задержали распространителя наркотиков20:50
- В Горловке боевики "ДНР" «отжимают» помещения под казармы20:30
- Жители Донбасса жалуются на проблемы с онлайн-оформлением справки для пересечения КПВВ19:30
- «Вода Донбасса» с 2018 года планирует поднять тарифы19:10
- ИЗ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОСТАНКИ НЕМЕЦКИХ СОЛДАТ ПЕРЕВЕЗУТ В ХАРЬКОВ18:10
- Перспективная белорусская биатлонистка получила украинский паспорт14:20
- Скільки потрібно працювати, щоб не стати тупим?14:10
- Названы самые полезные для здоровья осенние ягоды13:50
- Уголовники из «ЛНР» выдают себя за украинских полицейских13:30
- В Рубежном полиция провела операцию по борьбе с самогоноварением13:10
- "Нафтогаз Украины" с 1 ноября поднимает цену на газ для промышленности12:50
- Як судді можуть відновити репутацію своєї професії12:30
- ЖЕБРИВСКИЙ ОБЕЩАЕТ МИЛЛИОН ЗА ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ДОНЕТЧИНЫ «ГЛУБЖЕ СОВЕТСКИХ УЧЕБНИКОВ»12:10
- Світу настав кінець, – реакція європейців на смертельну ДТП у Харкові за участю Зайцевої11:50
- В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАСТОЛЬЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ ЖЕСТОКИМ УБИЙСТВОМ11:30
- Названы самые полезные для здоровья осенние ягоды13:50
- Полезно ли для здоровья спать днем?10:50
- Медики подсказали, как правильно выбирать бананы и цитрусовые07:30
- Эти продукты на завтрак не только полезны, но и уберегут от кариеса14:30
- Реформы-2017: для чего они нужны и что дадут людям13:10
- Как правильно выпивать, чтобы не навредить своему здоровью08:30
- В Украине бушует вирусная инфекция: заболели более 150 тысяч украинцев07:50
- Як зміняться правила вступу до ВНЗ у 2018 році?07:38
- Шесть "домашних" средств против зубной боли22:13
- Житейская история: Грехи наши тяжкие, или Сухопутные приключения капитана дальнего плавания20:50
- Украина разорвала один из важных военных договоров с Россией - у Кремля будет настоящий шок
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности
- Российские власти наблюдают за протестами в Киеве: Песков сделал заявление о последствиях для Донбасса
- Убийство беременной дочери высокопоставленного кремлевского наемника в "ДНР": соцсети сообщили неожиданные подробности о террористе Мачете
- США нашли способ нанести по России еще один удар по самому слабому месту российской экономики - The New York Times
- Украинцам советуют срочно менять номера телефонов
- В Госдуме разнервничались из-за сюжета на украинском ТВ о бронекатерах ВСУ в Черном море: грозятся бомбить украинские корабли
- Портніков: ви навіть уявити не можете, чого вимагають протестувальники під Радою