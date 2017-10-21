Все рубрики раздела
- Ученые: Кошка обладает одновременно пятью личностями21:50
- Ученые узнали природу боязни пауков и змей21:30
- В Китае найден 18-метровый скелет дракона14:30
- Скільки потрібно працювати, щоб не стати тупим?14:10
- "Экологический апокалипсис": над человечеством нависла новая угроза21:00
- На Марсе обнаружили необычные отпечатки18:59
- Стало известно, когда начнется заселение Луны07:53
- Искусственный интеллект считают опасным для человечества21:55
- Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые18:58
- УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ ЕДУ, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ПЕРЕЖИТЬ ХОЛОДА10:08
Ученые узнали природу боязни пауков и змей
Исследования на младенцах показали, что у человека есть врожденные настройки, обязывающие остро реагировать на появление пауков и змей.
Боязнью змей (офидиофобией) и пауков (арахнофобией) в серьезной форме страдают от 1% до 5% населения. О сильном неприятии этих существ заявляют треть всех детей и взрослых, хотя ни то, ни другое животное не представляет угрозы для людей в большинстве районов мира, передает Live Science.
Ученые из Института иммунодефицита человека и науки о мозге Макса Планка в Лейпциге (Германия) и Университета Уппсалы в Швеции решили узнать природу этого страха и отвращения. В ряде более ранних исследований намекалось на то, что у младенцев могут быть врожденные предрассудки по отношению к паукам и змеям. Но эти работы были непротиворечивыми.
Ученые провели два исследования с использованием изображений, соответствующих цвету, размеру и яркости. В первом эксперименте 16 шестимесячных младенцев сидели на коленях своих родителей, наблюдая за изображениями пауков и цветов или змей и рыб, появляющихся на экране. Половина младенцев сначала увидели последовательности пауков/цветов, а затем перешли на змей и рыб после перерыва; другая половина увидела изображения в обратном порядке.
Ученые наблюдали за расширением зрачков младенцев с помощью специального прибора. Зрачки расширяются, когда мозг выпускает нейромедиатор норэпинефрина, сигнал на стрессовую реакцию, — такие меры способствуют бдительности.
Когда младенцы смотрели на пауков, их зрачки расширялись в среднем на 0,14 мм, тогда как при взгляде на цветы этот показатель у них составлял всего 0,03 мм. При этом на змей и рыб дети реагировали одинаково (предположительно, и то и другое они воспринимали просто как «некое живое существо», хотя были опасения, что тут присутствовал перенесенный эффект от пауков).
В развитие исследования команда провела второй эксперимент с 32 другими шестимесячными детьми. На этот раз малыши видели только фотографии змей или только снимки рыб. У младенцев, смотревших на змей, наблюдалось большее расширение зрачка (в среднем 0,29 мм), чем у детей, глядевших на рыб (в среднем 0,17 мм).
Исследователи пишут: такие показатели свидетельствуют о том, что дети несут в себе заданные нашими предками предустановки, требующие большей бдительности по отношению к потенциально опасным существам. Дети в шесть месяцев, очевидно, не имеют опыта взаимодействия с пауками и змеями, поэтому их реакция может быть врожденной.
Однако, как отметили ученые, это исследование не говорит о том, что малыши обязательно боятся пауков или змей. Предрасположенность к бдительности не является врожденным страхом. Это больше похоже на тенденцию, которая при смешивании с негативными взаимодействиями или культурным контекстом может легко привести к страху.
Источник: sundaynews.info
Теги: Донбасс, ученые, змея, паук
- Учёные и специалисты шахты им. А.Ф. Засядько готовы помочь угольщикам Кузбасса
- Жителей Донецкой области спасает море
- Донецкие ученые нашли революционный способ выведения камней из почек
- В Донецке налоговики и ученые искали пути выхода из кризиса
- Ученые дали народу вечные зубы и авиадвигатели
- Донецк - родина «невидимок»
- Кровавое ЧП в Мариуполе: женщина напала с ножом на сына19:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БАСТУЮТ ШАХТЕРЫ18:30
- На автовокзале в Селидово обнаружили гранату16:10
- В Мариуполе будет работать такси для маломобильных граждан15:50
- С КЛАДБИЩ КОНСТАНТИНОВКИ ИСЧЕЗАЮТ НЕКОТОРЫЕ ПРЕДМЕТЫ15:30
- В «ЛНР» покарали боевика, который вывел из строя камеру ОБСЕ14:50
- Уголовники из «ЛНР» выдают себя за украинских полицейских13:30
- В Рубежном полиция провела операцию по борьбе с самогоноварением13:10
- ЖЕБРИВСКИЙ ОБЕЩАЕТ МИЛЛИОН ЗА ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ДОНЕТЧИНЫ «ГЛУБЖЕ СОВЕТСКИХ УЧЕБНИКОВ»12:10
- Дело Плотницкого передали в Киев10:30
- Ученые узнали природу боязни пауков и змей21:30
- Медична реформа: названо головне нововведення наступного року21:10
- В Украину едет посланник Трампа по Донбассу20:50
- Андрей Билецкий: Немного времени - и мы обязательно всех посадим20:30
- До підозри Зайцевій додадуть ще один факт20:10
- В Одессе маме священника нахамили в автобусе из-за русского языка19:50
- Немовля вчора на Оболоні викрало подружжя, яке втратило власну дитину - уповноважений президента 19:30
- Кровавое ЧП в Мариуполе: женщина напала с ножом на сына19:10
- Полиция задержали подозреваемую в похищении ребенка в Киеве18:50
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БАСТУЮТ ШАХТЕРЫ18:30
- Медична реформа: названо головне нововведення наступного року21:10
- Андрей Билецкий: Немного времени - и мы обязательно всех посадим20:30
- Названы самые полезные для здоровья осенние ягоды13:50
- Полезно ли для здоровья спать днем?10:50
- Медики подсказали, как правильно выбирать бананы и цитрусовые07:30
- Эти продукты на завтрак не только полезны, но и уберегут от кариеса14:30
- Реформы-2017: для чего они нужны и что дадут людям13:10
- Как правильно выпивать, чтобы не навредить своему здоровью08:30
- В Украине бушует вирусная инфекция: заболели более 150 тысяч украинцев07:50
- Як зміняться правила вступу до ВНЗ у 2018 році?07:38
- Украина разорвала один из важных военных договоров с Россией - у Кремля будет настоящий шок
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности
- Украинцам советуют срочно менять номера телефонов
- Российские власти наблюдают за протестами в Киеве: Песков сделал заявление о последствиях для Донбасса
- Убийство беременной дочери высокопоставленного кремлевского наемника в "ДНР": соцсети сообщили неожиданные подробности о террористе Мачете
- США нашли способ нанести по России еще один удар по самому слабому месту российской экономики - The New York Times
- Тепла уже не будет: синоптик предупредила о сильном похолодании в Украине
- Портніков: ви навіть уявити не можете, чого вимагають протестувальники під Радою