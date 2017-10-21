Ученые узнали природу боязни пауков и змей

21.10.2017 21:30

Исследования на младенцах показали, что у человека есть врожденные настройки, обязывающие остро реагировать на появление пауков и змей.

Боязнью змей (офидиофобией) и пауков (арахнофобией) в серьезной форме страдают от 1% до 5% населения. О сильном неприятии этих существ заявляют треть всех детей и взрослых, хотя ни то, ни другое животное не представляет угрозы для людей в большинстве районов мира, передает Live Science.

Ученые из Института иммунодефицита человека и науки о мозге Макса Планка в Лейпциге (Германия) и Университета Уппсалы в Швеции решили узнать природу этого страха и отвращения. В ряде более ранних исследований намекалось на то, что у младенцев могут быть врожденные предрассудки по отношению к паукам и змеям. Но эти работы были непротиворечивыми.

Ученые провели два исследования с использованием изображений, соответствующих цвету, размеру и яркости. В первом эксперименте 16 шестимесячных младенцев сидели на коленях своих родителей, наблюдая за изображениями пауков и цветов или змей и рыб, появляющихся на экране. Половина младенцев сначала увидели последовательности пауков/цветов, а затем перешли на змей и рыб после перерыва; другая половина увидела изображения в обратном порядке.

Ученые наблюдали за расширением зрачков младенцев с помощью специального прибора. Зрачки расширяются, когда мозг выпускает нейромедиатор норэпинефрина, сигнал на стрессовую реакцию, — такие меры способствуют бдительности.

Когда младенцы смотрели на пауков, их зрачки расширялись в среднем на 0,14 мм, тогда как при взгляде на цветы этот показатель у них составлял всего 0,03 мм. При этом на змей и рыб дети реагировали одинаково (предположительно, и то и другое они воспринимали просто как «некое живое существо», хотя были опасения, что тут присутствовал перенесенный эффект от пауков).

В развитие исследования команда провела второй эксперимент с 32 другими шестимесячными детьми. На этот раз малыши видели только фотографии змей или только снимки рыб. У младенцев, смотревших на змей, наблюдалось большее расширение зрачка (в среднем 0,29 мм), чем у детей, глядевших на рыб (в среднем 0,17 мм).

Исследователи пишут: такие показатели свидетельствуют о том, что дети несут в себе заданные нашими предками предустановки, требующие большей бдительности по отношению к потенциально опасным существам. Дети в шесть месяцев, очевидно, не имеют опыта взаимодействия с пауками и змеями, поэтому их реакция может быть врожденной.

Однако, как отметили ученые, это исследование не говорит о том, что малыши обязательно боятся пауков или змей. Предрасположенность к бдительности не является врожденным страхом. Это больше похоже на тенденцию, которая при смешивании с негативными взаимодействиями или культурным контекстом может легко привести к страху.

Источник: sundaynews.info