Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Открытия и исследования

Ученые выяснили главную причину боязни пауков

23.10.2017 22:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ученые выяснили главную причину боязни пауков

Существует несколько возможных объяснений страху перед ядовитыми животными.

Ученые Института когнитологии и науки о мозге имени Макса Планка в Германии выяснили, что боязнь пауков генетически заложена в человека. К такому выводу исследователи пришли, проведя эксперимент с младенцами, которым показывали изображения хищных членистоногих, змей и цветов. Научная работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology. Пресс-релиз доступен на сайте Science Alert, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.

Существует несколько возможных объяснений страху перед ядовитыми животными. Он мог быть выработан в процессе эволюции или появляется из-за влияния культуры. Чтобы определить точные причины появления боязни пауков и змей, исследователи проверили реакцию детей в возрасте шести месяцев.

Специалисты отметили, что рисунки с опасными животными вызывали у детей расширение зрачков (мидриаз) на 0,14 миллиметра. Изображения цветков или рыб провоцировали мидриаз, который был почти в четыре раза слабее. Выявленная разница свидетельствовала об увеличении уровня норадреналина — гормона, являющегося предшественником адреналина и участвующего в стрессовых реакциях.

Исследователи полагают, что дети с рождения боятся пауков и змей, и этот страх заложен в них эволюцией. Хотя современный человек не так часто сталкивается с опасными для жизни животными, боязнь ядовитых животных была важна для выживания предков людей.



Теги: Донбасс, фобия, паук
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх