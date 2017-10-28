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Ученые выяснили интересные подробности об удивительном пернатом динозавре

28.10.2017 19:10
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Ученые выяснили интересные подробности об удивительном пернатом динозавре

Представьте себе: большая пернатая рептилия с полосатой расцветкой и похожей на енота мордой. Больше похоже на выдуманного покемона, верно, но это существо реально обитало на Земле 126 миллионов лет назад и называлось синозавроптерикс. Самая первая окаменелость синозавроптерикса была обнаружена еще в середине 1990-х годов, и стала сенсацией благодаря оперению. Теперь, новое исследование дало ученым лучшее понимание того, как выглядело это существо.

Используя сохранившиеся останки трех различных окаменелостей синозавроптерикса, палеонтологи из Бристольского университета смогли выяснить, какой расцветки был этот динозавр. Исследователи определили, что его тело было светло-янтарного цвета, с более светлыми, но не белыми полосами. Темные области вокруг глаз и светлое подбрюшье делали его очень похожим на современного енота.

Исследование интересно не только потому, что дает нам представление о том, как выглядел динозавр, но и потому, что оно может предложить отличные подсказки о том, как в то время выглядела окружающая среда. Предположив, что раскраска динозавра помогала ему сливаться с ландшафтом, ученые сделали вывод, что синозавроптерикс обитал в районах, похожих на современные саванны.

Источник: Новости Ю



Теги: Донбасс, ученые, динозавр, рептилия
 
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