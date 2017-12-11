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Ученые нашли способ есть и худеть
Эксперимент проводили на модифицированных грызунах с оверэкспрессией
Употребляя жирную пищу, можно не бояться набрать лишний вес. Об этом сообщили биологи американского Университета Вашингтона в Сент-Луисе.
Во время исследования они активировали в клетках мышей особые метаболические пути. Результаты своих экспериментов ученые опубликовали в журнале eLife.
Биологи вывели генетически модифицированных мышей с оверэкспрессией (повышенной активностью) генов Hedgehog (Hh) — ΔNGli2 и SmoM2. Эти гены участвуют в развитии и поддержании гомеостаза различных тканей, в том числе тех, что образованы жировыми клетками (адипоцитами). Результаты экспериментов с плодовыми мухами Drosophila показали, что активация Hh подавляет рост и размножение адипоцитов.
Отмечается, что животные были модифицированы таким образом, чтобы гены Hh могли активироваться, когда мыши переставали употреблять антибиотик доксициклин (Dox), который ученые добавляли в питьевую воду с самого рождения грызунов. Двухмесячные грызуны в течение 16 недель питались кормом с высоким содержанием жирных кислот. При этом у одной группы животных, обозначаемой как -Dox, антибиотик был убран из питьевой воды, а в другая (+Dox) продолжала испытывать на себе воздействие доксициклина.
Через восемь недель эксперимента у -Dox-мышей размеры тела и отложения жира были меньше, чем у грызунов из другой группы. Снизился уровень накопления как бурого, так и белого жира, уменьшился размер адипоцитов. Результаты молекулярного анализа показали, что активность генов, связанных с ростом и размножением адипоцитов, также уменьшилась. При этом у животных увеличивалась чувствительность к инсулину, что является фактором, препятствующим развитию диабета.
Ученые считают, что своим исследованием они показали, что в клетках млекопитающих присутствует метаболический путь, на который в будущем можно воздействовать с помощью фармацевтических препаратов. Таким образом, человек не будет страдать от ожирения, даже если его рацион состоит из пищи с высоким содержанием жира.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, похудение, ученые, диета
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