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Ученые подсказали, как легко найти драгоценные металлы
Ежегодно человечество выбрасывает и закапывает платины на 40 млрд фунтов стерлингов.
Человечество постепенно входит в цифровую эпоху. За последнее десятилетие количество пользователей интернета выросло более чем вдвое, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Теперь это половина всего населения Земли. Примерно такое количество людей обладает персональными компьютерами. Однако, запланированное устаревание техники и алчность технологических гигантов приводят к образованию гор цифрового мусора. За прошлый год жители нашей планеты выбросили количество электроники, сопоставимое по весу с девятью Великими пирамидами в Гизе. Люди таким образом не только загрязняют природу, но и безвозвратно теряют большой объем драгоценных металлов.
Выброшенное оборудование, в том числе телефоны, ноутбуки, холодильники, датчики и телевизоры, содержат вещества, которые создают значительные экологические и медицинские риски, особенно если их извлечение производится не на надлежащем уровне. Такая гора цифрового мусора, конечно, плохо для планеты, но при этом люди непреднамеренно выбрасывают драгоценные металлы (золото, серебро, платину), которые используются в производстве микрочипов, материнских плат и другой электроники. Авторы доклада считают, что извлекаемые материалы стоимостью более 40 млрд. фунтов стерлингов, ежегодно зарываются или безвозвратно теряются.
Электронный мусор - самый символичный побочный продукт перехода к цифровому миру, и всё показывает, что он будет продолжать расти беспрецедентными темпами. К тому же проблема усиливается политикой техногигантов, снижающих цены на новые модели устройств и побуждающих тем самым клиентов покупать самые последние их версии, и делая старые устройства несовместимыми с новым программным обеспечением. Средний жизненный цикл смартфонов в Великобритании сейчас составляет менее двух лет, и на глобальном уровне имеется больше мобильных телефонов и обычных телефонов (7,7 млрд. шт.), чем число людей на Земле (7,4 млрд. чел.).
Теги: Донбасс, золото, ученые, металл
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- Танки, гаубицы и самоходки замечены с воздуха в ОРЛО11:19
- Луганщину спасли почти от 40 взрывных опасностей11:07
- Авдеевка пострадала от набега вандалов10:55
- Члены "ДНР" ходили с щупами10:44
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