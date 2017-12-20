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Медики объяснили, какой ингредиент в оливье самый опасный
Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) предлагают отказаться от соленых огурцов в традиционном новогоднем салате «Оливье».
Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на onlineua.club.
«Этот пункт может вызвать у вас вопросы: ведь соленые огурцы не такие уж калорийные. Действительно, калорий в консервированных огурцах не очень много. Но этот продукт содержит в себе много соли, что может вызвать отеки. Кроме того, маринованные огурчики, как любой другой пересоленный и пряный продукт, пробуждает чрезмерный аппетит. А в новогоднюю ночь это нежелательный эффект», — говорится в сообщении.
Кроме того, предлагается использовать в «Оливье» не покупной майонез, а сделанный своими руками, так как «в его составе нет химических добавок».
Также ученые утверждают, что колбасы, которые продаются в магазинах, содержат в себе огромное количество вредных трансжиров.
«Более того, в колбасе значительно больше жиров, чем белков, что делает этот продукт вредным для фигуры. А содержащиеся в колбасных изделиях красители тем более не могут быть названы полезными веществами», — отмечается в сообщении.
Поэтому в институте предлагают заменить колбасу на натуральное отварное мясо — куриную грудку или индейку.
Теги: Донбасс, здоровье, люди, салат "Оливье"
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