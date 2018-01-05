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Невероятно: ученые обнаружили связь между оливье и радостью от интима
Такого еще не было!
Британские учёные выяснили, что в отсутствии удовольствия от секса виноват майонез. Данный холодный соус используется во множестве блюд, включая оливье, что в результате опасно для организма человека.
Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на facenews.
Учёные акцентировали внимание на том, что некоторые производители добавляют йодированную соль в состав майонеза. Она в свою очередь, как недавно выяснилось, негативно сказывается на потенции мужчин.
Кроме того, в результате употребления йодированной соли снижается половая активность. Продолжительность секса становится меньше, а желание мужчин вообще вступать в половой акт со временем падает до нуля.
Британские медики призвали производителей майонеза избавиться от йодированной соли в составе.
Сам же майонез является востребованным во многих странах. Во время новогодних праздников данный холодный соус используется во множестве блюд, включая оливье.
Учёные опасаются, что из-за французского символа новогоднего праздника пары перестанут получать удовольствие от секса.
Теги: Донбасс, салат "Оливье", интим, майонез
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