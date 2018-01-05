Невероятно: ученые обнаружили связь между оливье и радостью от интима

05.01.2018 12:40

Такого еще не было!



Британские учёные выяснили, что в отсутствии удовольствия от секса виноват майонез. Данный холодный соус используется во множестве блюд, включая оливье, что в результате опасно для организма человека.



Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на facenews.



Учёные акцентировали внимание на том, что некоторые производители добавляют йодированную соль в состав майонеза. Она в свою очередь, как недавно выяснилось, негативно сказывается на потенции мужчин.



Кроме того, в результате употребления йодированной соли снижается половая активность. Продолжительность секса становится меньше, а желание мужчин вообще вступать в половой акт со временем падает до нуля.



Британские медики призвали производителей майонеза избавиться от йодированной соли в составе.



Сам же майонез является востребованным во многих странах. Во время новогодних праздников данный холодный соус используется во множестве блюд, включая оливье.



Учёные опасаются, что из-за французского символа новогоднего праздника пары перестанут получать удовольствие от секса.