Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Открытия и исследования

Невероятно: ученые обнаружили связь между оливье и радостью от интима

05.01.2018 12:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Невероятно: ученые обнаружили связь между оливье и радостью от интима

Такого еще не было!

Британские учёные выяснили, что в отсутствии удовольствия от секса виноват майонез. Данный холодный соус используется во множестве блюд, включая оливье, что в результате опасно для организма человека.

Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на facenews.

Учёные акцентировали внимание на том, что некоторые производители добавляют йодированную соль в состав майонеза. Она в свою очередь, как недавно выяснилось, негативно сказывается на потенции мужчин.

Кроме того, в результате употребления йодированной соли снижается половая активность. Продолжительность секса становится меньше, а желание мужчин вообще вступать в половой акт со временем падает до нуля.

Британские медики призвали производителей майонеза избавиться от йодированной соли в составе.

Сам же майонез является востребованным во многих странах. Во время новогодних праздников данный холодный соус используется во множестве блюд, включая оливье. 

Учёные опасаются, что из-за французского символа новогоднего праздника пары перестанут получать удовольствие от секса.



Теги: Донбасс, салат "Оливье", интим, майонез
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх