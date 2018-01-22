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Названы самые вредные для здоровья спиртные напитки
С этими алкогольными напитками следует быть максимально осторожными.
Алкоголь, в целом, невозможно назвать продуктом, который полезен для здоровья. Но этот факт не останавливает большинство современных людей и они периодически либо регулярно выпивают. Многие и вовсе принимают спиртные напитки за лучший в мире антидепрессант, наверное, здесь срабатывает сила самовнушения, иначе объяснить тягу к алкоголю, оправдываемую нервным перенапряжением, нельзя.
Ученые составили список самых вредных для здоровья алкогольных напитков:
Коктейли в жестяных банках. В этих коктейлях помимо спирта содержатся вредные компоненты: углекислый газ, усилители вкуса, консерванты и прочие добавки, засоряющие кровеносную систему и способствующие нарушению работы печени, а также органов ЖКТ.
Переполненные ингредиентами коктейли. Чем больше алкогольных напитков смешано в одном бокале, тем сильнее пострадает печень и почки выпивающего человека. Плюс ко всему, такие коктейли вызывают похмельный синдром со всеми вытекающими последствиями.
Шампанское. Этот напиток наиболее популярен среди женщин, потому как в нем не так много градусов, но зато много "газов", то есть углекислоты, которая наносит урон сосудистой системе.
Пиво. Это самый популярный алкогольный напиток, вызывающий стабильную зависимость. Немногим любителям пива известно, что оно "убивает" поджелудочную железу, вызывая воспаление в ней, что может стать причиной развития различных заболеваний.
Ликер. Всем известно, что ликер - самый сладкий алкогольный напиток, именно поэтому он и является мега-вредным. Во-первых, из-за даже небольшой дозы ликера сахар в крови повышается мгновенно. Во-вторых, наносится мощный ущерб поджелудочной железе. Так что сто раз подумайте, прежде, чем выпить рюмочку ликера.
Прислушайтесь к советам медиков, чтобы сберечь свое здоровье и прожить до глубокой старости, не принимая кучу таблеток ежедневно. Если уж не исключать алкоголь из жизни, то хотя бы пить его в меру и не налегать на напитки, перечисленные выше.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, алкоголь, вред
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