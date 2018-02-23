Шоколад может стать в будущем роскошью, - ученые

23.02.2018 09:52

Специалисты срочно ищут способы избежать такой катастрофы.



Будущее переработки какао оказалось под угрозой из-за тревожного совпадения ряда факторов - от глобального потепления до вредителей и генетических особенностей какао или шоколадного дерева.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bbc.com.



Некоторые исследователи зашли в своих пессимистичных прогнозах настолько далеко, что предрекают в ближайшие 40 лет гибель всей шоколадной индустрии, объем которой оценивается в 98 миллиардов долларов.



Согласно исследованиям, проведенным компанией Euromonitor, в 2016-2017 годах мировой спрос на шоколадную кондитерскую продукцию превысил 7 450 тонн, подскочив более чем на 10% по сравнению с показателями пятилетней давности.



Аппетит, с которым человечество поглощает шоколад, в основном подогревается увеличением потребления в Китае и Индии - двух наиболее населенных странах мира.



Например, Индия продемонстрировала самый высокий рост потребления в 2016 году (13%).



Но больше всего сладкоежек живет в США, где потребляются 20% мирового производства шоколада.



При этом самое высокое потребление шоколада на душу населения в Швейцарии.



В среднем, по данным торговой организации Chocosuisse, швейцарцы в 2016 году съели по 11 кг шоколада каждый.