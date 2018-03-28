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Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
Нахождение в одной комнате с роутером повлияло на рост семян.
Школьницы из Дании провели эксперимент по влиянию беспроводного интернета и мобильных телефонов на живые организмы. Результаты исследований юных всезнаек заинтересовали учёных — биологов и радиологов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Paranormal-News.
Проблемы с сосредоточенностью внимания на уроках подтолкнули учениц девятого класса провести исследование. Выяснилось, что девочки спят с мобильными телефонами в изголовье.
Для проведения эксперимента в 12 лотках разложили 400 семян кресс-салата и разместили по шесть лотков в двух комнатах. Семена получали одинаковое количество влаги и света. Для эксперимента в одной комнате разместили Wi-Fi роутеры, тип излучения которых совпадает с мобильными телефонами.
Через 12 дней результат исследований потряс девочек, учителей и… учёных. Ростки из семян в комнате с роутерами выглядели намного хуже по сравнению с ростками в другом помещении. Часть ростков погибла.
«Это страшно. Шокирована таким результатом», — говорит Леа Нильсен, участница эксперимента. «Никто больше не спит рядом с мобильным телефоном. Телефон лежит далеко или в другой комнате. И компьютер выключен», — сообщила школьница.
Отметил исследование школьниц Олле Йоханссон, профессор Каролинского института в Стокгольме. Учёный и профессор Мари-Клер Каммарт из Бельгии намерены повторить опыт.
«Несмотря на неопытность, девочки умело разработали и реализовали элегантный эксперимент. Точность и богатство деталей считаю образцовыми, а выбор кресс-салата сделали правильно».
Участниц эксперимента профессор пригласил продолжить исследовательскую карьеру, отметив, что «хотел бы видеть таких людей в своей команде». «Это было так круто! До сих пор не могу в это поверить!» — говорит Леа.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, Wi-Fi
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