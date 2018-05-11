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Архив - Открытия и исследования

В детской игрушке обнаружили "кристаллы времени"

11.05.2018 16:32
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В детской игрушке обнаружили "кристаллы времени"

Ученый обнаружил редчайший вид кристаллов в детской игрушке

Темпоральный кристалл, также называемый "кристаллом времени", представляет собой гипотетическое твердое тело, способное менять через равные интервалы времени собственную структуру без какого-либо поступления энергии извне, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Одни ученые предполагают, что существование подобной материи невозможно, другие, наоборот, считают ее реально существующей.

Теоретически "кристаллы времени" могут быть использованы в революционных технологиях, например в квантовых компьютерах, атомных часах, гироскопах нового поколения и т.п.

Исследователи из Йельского университета обнаружили признаки темпорального кристалла в самом неожиданном месте, а именно – в детской игрушке. Удивительная находка американцев, сделанная совершенно случайно, может привести к настоящему прорыву в науке.

Автор открытия, профессор Шон Барретт, рассказывает, что позаимствовал у своего сына обыкновенный детский набор для выращивания различных кристаллов и решил создать кристаллы моноаммонийфосфата для совершенно другого опыта, никак не связанного с темой темпорального кристала. Получив их, Барретт решил ради интереса воздействовать на выращенную материю электромагнитным импульсом.

Удивлению ученого не было предела, когда ядерный магнитный резонанс выявил в структуре моноаммонийфосфата сигнатуру темпорального кристалла. Впрочем, ученым еще предстоит провести сложные и длительные эксперименты с целью определить, действительно ли это "кристаллы времени" или нечто куда более прозаичное, а то и случайное (только стократно подтвержденный опыт может считаться истиной).

Кто-то даже скажет, что американцы заведомо занимаются бесполезной работой, поскольку темпоральный кристалл вряд ли можно найти в коммерческом наборе для детей. Однако самые фантастические открытия чаще всего совершаются именно так: гений всегда обнаруживает гениальное в самом, казалось бы, простом месте.



Теги: Донбасс, дети, кристалл, игрушка
 
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