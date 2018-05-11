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Архив - Открытия и исследования

В зубах древнего человека обнаружен смертоносный вирус

11.05.2018 07:47
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В зубах древнего человека обнаружен смертоносный вирус

Это самое старое свидетельство существования вируса из найденных до сих пор.

Группа ученых под руководством Эске Виллерслева (Eske Willerslev) из Копенгагенского университета обнаружила следы гепатита В в ДНК человека, жившего около 4,5 тысячи лет назад. Это самое старое свидетельство существования вируса из найденных до сих пор. О результатах исследования сообщает издание Science Alert, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.

Специалисты выделили ДНК из зубов и височной кости скелетов 137 человек из кочевых народов, живших 2000-7000 лет назад. Для этого биологи использовали метод дробовика, когда длинные цепи ДНК расщепляется на перекрывающиеся фрагменты, которые затем встраиваются в векторы — кольцевые молекулы, копирующиеся в клетках бактерий. Таким образом создается геномная библиотека. Выбранные случайным образом фрагменты секвенируются, то есть определяется последовательность нуклеотидов, после чего они объединяются в более крупные цепи.

Такой метод позволяет биологам сравнить вновь расшифрованные последовательности ДНК с уже известными, которые содержатся в базах данных. Кроме того, были проанализированы геномы 167 человек, секвенированные в другом исследовании. У 25 человек, один из которых жил 4,5 тысячи лет назад, были выявлены фрагменты нуклеиновых кислот, принадлежащих геному вируса гепатита В, который способен полностью или частично встраиваться в ДНК хозяина.

До этого открытия возраст самых ранних следов вируса гепатита В составлял 450 лет. Результаты исследования показывают, что инфекция имела широкое распространение в Евразии в течение нескольких тысяч лет.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно от гепатита В умирают 786 тысяч человек по всему миру.



Теги: Донбасс, вирус, зубы
 
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