В зубах древнего человека обнаружен смертоносный вирус

11.05.2018 07:47

Это самое старое свидетельство существования вируса из найденных до сих пор.



Группа ученых под руководством Эске Виллерслева (Eske Willerslev) из Копенгагенского университета обнаружила следы гепатита В в ДНК человека, жившего около 4,5 тысячи лет назад. Это самое старое свидетельство существования вируса из найденных до сих пор. О результатах исследования сообщает издание Science Alert, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.



Специалисты выделили ДНК из зубов и височной кости скелетов 137 человек из кочевых народов, живших 2000-7000 лет назад. Для этого биологи использовали метод дробовика, когда длинные цепи ДНК расщепляется на перекрывающиеся фрагменты, которые затем встраиваются в векторы — кольцевые молекулы, копирующиеся в клетках бактерий. Таким образом создается геномная библиотека. Выбранные случайным образом фрагменты секвенируются, то есть определяется последовательность нуклеотидов, после чего они объединяются в более крупные цепи.



Такой метод позволяет биологам сравнить вновь расшифрованные последовательности ДНК с уже известными, которые содержатся в базах данных. Кроме того, были проанализированы геномы 167 человек, секвенированные в другом исследовании. У 25 человек, один из которых жил 4,5 тысячи лет назад, были выявлены фрагменты нуклеиновых кислот, принадлежащих геному вируса гепатита В, который способен полностью или частично встраиваться в ДНК хозяина.



До этого открытия возраст самых ранних следов вируса гепатита В составлял 450 лет. Результаты исследования показывают, что инфекция имела широкое распространение в Евразии в течение нескольких тысяч лет.



По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно от гепатита В умирают 786 тысяч человек по всему миру.