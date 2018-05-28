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Астрономы сообщили о неизбежной катастрофе Солнечной системе

28.05.2018 15:02
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Астрономы сообщили о неизбежной катастрофе Солнечной системе

В настоящее время астрономы сосредоточили свое внимание на блуждающей звезде, именуемой Gliese 710. По их расчетам, ее траектория движения и «поведение» неминуемо приведет к столкновению с Солнечной системой, при этом удара следует ожидать на 10 тысяч лет раньше, чем ученые предпологали изначально.

Отмечается, что блуждающая звезда представляет собой необычное космическое явление, лишенное всех гравитационных цепей, призванных удерживать ее на своем месте во Вселенной. Gliese 710 является именно такой звездой, которая приближается к Солнечной системе.

По подсчетам ученых, к Солнесной системе она подберется через 1,35 миллиона лет. В текущем году ученые проверили правильность своих расчетов, которые оказались практически верными за исключением даты столкновения. Как выяснилось, научные прогнозы подтвердятся раньше, чем ожидалось.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, катастрофа, астрономия, Солнечная система
 
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