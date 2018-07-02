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США столкнулись с нашествием супербактерий
Эти организмы устойчивы к действию антибиотиков.
О супербактериях американские медики говорили давно, однако дело до их детального изучения не доходило, так как проблема США не касалась. Теперь же ситуация изменилась: Центр по контролю и профилактике заболеваний призывает немедленно бросить все силы на анализ супербактерий и их уничтожение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Согласно последним исследованиям, 11% граждан являются пассивными переносчиками бактерий. Только за 2017 год зараженными оказались два миллиона американцев. С каждым годом эта цифра растет.
От жизнедеятельности бактерий умирает приблизительно 23 тысячи человек в год, и это только в Америке. Если считать смерти по всему миру, то получится более 800 тысяч лиц.
Супербактерии подвержены активным мутациям, что помогает им адаптироваться к новым условиям существования. Более десяти лет ученые наблюдали за супербактериями, теперь пришло время действовать. Сейчас единственный метод прекратить эпидемию — полная изоляция больных. Возможно, в ближайшее время ученые изобретут эффективное лекарство, которое будет нивелировать иммунитет бактерий.
В медицинских учреждениях специалисты Центра по контролю заболеваний начнут требовать более тщательную дезинфекцию оборудования и самих помещений. Правительство поддерживает все инициативы экспертов, поэтому в ближайшее время будут выделены деньги.
Теги: США, Донбасс, бактерии, антибиотик
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