Ученые сделали удивительное открытие о котах

08.08.2018 22:39

Учёные рассказали, почему коты любят играть с коробками.



Американские учёные выяснили, что домашние коты любят играть с коробками сразу по нескольким причинам.



Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.



Первая причина - биологическая: тесное пространство якобы позволяет мозгу животных активнее выделять эндорфины. Это значит, что в коробках коты чувствуют себя более счастливыми.



При этом даже самые неудобные позы, которые домашние кошки принимают внутри коробок, позволяют им расслабиться и перестать тревожиться, сообщают учёные.



Коробки дают котам ощущение безопасности и комфорта, а также позволяют снизить общий уровень агрессивности животного и способствует снижению напряжённости.