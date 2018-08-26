Все рубрики раздела
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- Ученые разгадали тайну вещих снов09:15
- Ученые обнаружили у человека новый орган18:00
- Ученые: океаны на Земле станут "токсичными"22:45
- Математик назвал точную дату Апокалипсиса08:17
- Раскрыта тайна первых египетских мумий16:38
- Ученые рассказали, что будет с нашей планетой через 30 лет12:15
- Прогноз ученых: от аномальной жары пострадает тысяча городов10:48
- Земле грозит глобальная катастрофа09:48
- Найдено загадочное захоронение древнейшей цивилизации22:12
Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха
Грязный воздух сокращает продолжительность жизни
Ученые Техасского университета в Остине (США) выяснили, что глобальное загрязнение воздуха сокращает продолжительность жизни человека в среднем на год. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Исследователи проанализировали степень загрязнения воздуха для 185 стран, которая определяется концентрацией твердых частиц размером менее 2,5 микрометра. Они могут проникать в легкие, увеличивая риск сердечных приступов, инсультов, респираторных заболеваний и рака. Ученые также оценили влияние загрязнения воздуха на продолжительность жизни как регионально, так и в глобальных масштабах.
Оказалось, что загрязнение воздуха существенно снижает продолжительность жизни во всем мире. По словам ученых, потеря составляет в среднем один год на каждого человека, и это больше, чем удастся компенсировать в случае разработки эффективного лекарства от рака легких или груди. В Индии и Китае улучшение качества воздуха могло бы на 15-20 процентов увеличить шансы 60-летних пожилых людей дожить до 85 лет.
По оценкам, из-за твердых частиц, попадающих в воздух, в год умирает 90 тысяч американцев и 1,1 миллиона жителей Индии.
Теги: Донбасс, воздух, опасность, ученые, загрязнение
- Ученые выяснили, на сколько лет сокращает жизнь грязный воздух
- Автозагар вредит здоровью
- Хорошая новость для любителей НЛО: ученые рассказали, где можно увидеть инопланетян наверняка и столкнуться с ними чуть ли не нос к носу
- КАКОЙ ПРОДУКТ САМЫЙ ОПАСНЫЙ
- ЧП НА ХИМЗАВОДЕ УГРОЖАЕТ БЕЗОПАСНОСТИ МИЛЛИОНОВ ЖИТЕЛЕЙ
- Врачи назвали неожиданный фактор старения человека
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта18:38
- Автомобильный газ на заправках в ОРДО ежедневно дорожает и становится дефицитом – соцсети18:00
- ВСУ уничтожили военную технику оккупантов под Желобком17:25
- ОБСЕ рассказали, кто обстрелял КПВВ «Майорск»16:46
- В Украине крупнейший кризис с переселенцами - ООН16:30
- «Призрак» миротворцев опять бродит по Донбассу16:15
- В «ЛНР» открывают «казачьи классы»16:00
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска15:45
- На Донбасс вылетели 80 украинских дипломатов: названа причина15:15
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)15:10
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта18:38
- Под Запорожьем атаковали село: известно о девяти погибших18:20
- Автомобильный газ на заправках в ОРДО ежедневно дорожает и становится дефицитом – соцсети18:00
- Украинцев ждет шоковое поднятие тарифов на электричество17:40
- ВСУ уничтожили военную технику оккупантов под Желобком17:25
- "Город умирает..." Сеть поражена печальными кадрами из оккупированного Крыма 17:00
- ОБСЕ рассказали, кто обстрелял КПВВ «Майорск»16:46
- В Украине крупнейший кризис с переселенцами - ООН16:30
- «Призрак» миротворцев опять бродит по Донбассу16:15
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- Ученые разгадали тайну вещих снов09:15
- Ученые предлагают укреплять дороги окурками20:43
- Психопаты, садисты и убийцы: бегите от этих знаков Зодиака17:17
- Самые высокомерные женщины по знаку зодиака22:46
- Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе21:58
- 7 вещей, которые происходят с нами во время сна21:45
- Выносить мусор, смотреть в зеркало и другие вечерние запреты, о которых вы не знали20:57
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- Под Горловкой серьезный пожар
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- В Донецке произошел большой пожар
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки