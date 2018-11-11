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Мимо Земли пролетит "Комета смерти" в форме черепа

11.11.2018 07:36
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11 ноября мимо Земли пролетит "Комета смерти", которая напоминает по своей форме человеческий череп

Об этом сообщает Space.com .

Отмечается, что космическое тело подойдет к нашей планете на расстояние 38 млн км. Астероид 2015 TB145 получил название "Комета смерти" из-за характерной формы, напоминающей человеческий череп.

Исследователи напомнили, что астероид 2015 TB145 попал в поле зрения ученых в 2015 году, когда пролетел мимо Земли на расстоянии 500 млн км. Тогда специалистам удалось сделать снимки кометы.

Ученые подчеркнули, что новое приближение космического тела не имеет опасности для Земли из-за большого расстояния и незначительных размеров астероида.

Источник: https://ru.espreso.tv 



Теги: Донбасс, череп, Земля, комета
 
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