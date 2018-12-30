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После Нового года Земля переживет редчайшее явление: названа дата уникального астрономического события

30.12.2018 09:40
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После Нового года Земля переживет редчайшее явление: названа дата уникального астрономического события

Это астрономическое явление действительно редкое. Оно произойдет в ночь с 20 на 21 января. Кровавую суперлуну смогут лицезреть жители северного полушария Земли, передает "Диалог.UA". Эксперты рассказали, что окрашивание небесного тела в красный цвет создаст эффект прохождения нашего естественного спутника через тень Земли. По-научному это называется лунное затмение. Ученые подчеркивают: в январе 2019 года будет не просто лунное затмение. Ведь спутник Земли окажется в перигее. То есть, Луна максимально близко пройдет по своей орбите к планете. Поэтому тем счастливчикам, которым все-таки удастся наблюдать это редкое явление, будет казаться что Луна больше, чем в привычные дни.

 Источник : https://www.dialog.ua 



Теги: дата, новый год, Земля, астрономия
 
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