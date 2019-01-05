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Ученые рассказали, что в будущем ждет Солнечную систему
Черная дыра, скорее всего, образуется в центре галактики.
Ученые считают, что Солнечная система может оказаться в межгалактическом пространстве через два миллиарда лет. По мнению специалистов, это произойдет из-за столкновения Большого Магелланова Облака с Млечным Путем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Ученый Мариус Каутун заявил, что при соединении галактики с карликовым звездным скоплением разовьется черная дыра. Из-за этого Млечный Путь станет квазаром, излучающим огромное количество энергии. Вероятнее всего, эти лучи не достигнут нашей системы, но вполне смогут вытолкнуть ее в межгалактическое пространство.
Астроном отметил, что черная дыра, скорее всего, образуется в центре галактики. Она будет поглощать материю, увеличивая свою яркость и размеры. Если человечество доживет до этого события, то сможет увидеть в небе световое шоу.
Теги: Донбасс, ученые, Солнечная система
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