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Ученые рассказали, что в будущем ждет Солнечную систему

05.01.2019 21:07
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Ученые рассказали, что в будущем ждет Солнечную систему

Черная дыра, скорее всего, образуется в центре галактики. 

Ученые считают, что Солнечная система может оказаться в межгалактическом пространстве через два миллиарда лет. По мнению специалистов, это произойдет из-за столкновения Большого Магелланова Облака с Млечным Путем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Ученый Мариус Каутун заявил, что при соединении галактики с карликовым звездным скоплением разовьется черная дыра. Из-за этого Млечный Путь станет квазаром, излучающим огромное количество энергии. Вероятнее всего, эти лучи не достигнут нашей системы, но вполне смогут вытолкнуть ее в межгалактическое пространство.

Астроном отметил, что черная дыра, скорее всего, образуется в центре галактики. Она будет поглощать материю, увеличивая свою яркость и размеры. Если человечество доживет до этого события, то сможет увидеть в небе световое шоу.



Теги: Донбасс, ученые, Солнечная система
 
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