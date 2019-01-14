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Ученые выявили новую опасность вдыхания пыли
Пыль является жизненной средой для вредных микроорганизмов.
Исследование ученых из Северо-Западного университета в США, занимавшихся изучением образцов пыли, показало: пыль не состоит из отмерших частиц, как думали ранее. Оказалось, что пыль может быть скопищем массы живых микроорганизмов и представляет собой более серьезную опасность для здоровья людей, чем многие допускают, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
«Считается, что все, из чего состоит пыль, - мертво. Но на самом деле это не так. Есть организмы, которые в ней живут. Пыль - это последнее пристанище для всего, что циркулирует в воздухе», – заявила в связи с этим ведущий автор работы доктор Эрика Хартман.
По словам ученого, вместе с коллегами им удалось обнаружить новую, более существенную опасность пыли для здоровья. Речь идет о способности микробов, обитающих в пыли, модифицироваться под влиянием антибактериальных компонентов разных чистящих средств. Использование антибактериальных средств для борьбы с пылью и грязью может поспособствовать развитию устойчивых к антибиотикам инфекций, считают специалисты.
На чем основано такое мнение? Учеными были собраны несколько десятков образцов пыли из спортивных залов, где часто используют антибактериальные средства. Изучив генетический состав присутствующих в пыли бактерий, исследователи констатировали: пыль, «живая» от множества обитающих в ней микроорганизмов, обладает также свойством аккумулировать в себе в большом количестве химическое соединение триклозан.
По словам специалистов, чем выше был уровень триклозана в пыли, тем большее число генетических маркеров указывало на устойчивость к антибиотикам. Отметим, что в 2017 году в США триклозан был запрещен к использованию в продукции чистки и гигиены, после того, как ученые открыли ряд его опасных для здоровья эффектов.
Ученые резюмируют: для борьбы с «живой» пылью лучше не использовать антибактериальных средств, особенно в замкнутых помещениях. В противном случае возникает серьезная опасность того, что по соседству с людьми начнет развиваться микрофлора, устойчивая к воздействию серьезными препаратами. В США от устойчивых к антибиотикам инфекций ежегодно умирают до 25 тысяч человек.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, вред, пыль
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