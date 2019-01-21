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Поедание глины оказалось полезным для здоровья
Ученые пришли к неожиданным выводам.
Ежегодно избыточный вес обходится мировой экономике в два триллиона долларов, и еще большая сумма тратится на предотвращение ожирения землян. Однако специалисты из Университета Южной Австралии, по их собственным словам, нашли простое и дешевое решение данной проблемы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Ученые опубликовали результаты своего нового исследования, в которых говорится, что побороть эту современную эпидемию можно… употребляя в пищу глинистую почву, богатую особыми элементами.
Тэхни Дэнинг и его коллеги определили, что уникальные вещества, содержащиеся в глине, буквально всасывают в себя капельки жира из ЖКТ и выводят их из организма. Такое открытие, сделанное совершенно случайно, заставило ученых предположить, что они могут найти долгожданное лекарство от ожирения. Дескать, достаточно съедать во время обеда или ужина небольшую порцию глинистой почвы, чтобы «обезвредить» практически весь «лишний жир», который вы употребляете с пищей.
Австралийцы сообщают, что изучали влияние глины на усваивание человеком антипсихотических препаратов и ненароком заметили, что частицы этой мелкозернистой осадочной горной породы ведут себя весьма необычно, попадая в пищеварительный тракт.
Они обволакивают там жир и не позволяют желудку с кишечником впитать его. В итоге абсорбированные липиды выводятся вместе с глиной из организма. Грубо говоря, вы можете есть любую жирную пищу, не опасаясь, что это сделает вас полнее.
Теги: Донбасс, здоровье, ученые, глина
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