Все рубрики раздела
- Ученые объяснили, как можно изучать иностранные языки во сне08:00
- Пчелы способны складывать и вычитать22:43
- Ученые сообщили о смертельной опасности просмотра телевизора17:51
- Найден крупнейший паук со смертельным ядом15:16
- Названы главные факторы, угрожающие человечеству22:16
- Нибиру повергла в страх астрономов: ученые всего мира обсуждают таинственные сигналы, полученные МКС, – видео 21:48
- Медики рассказали, почему современные люди хуже спят08:00
- Нибиру выбрала новые "жертвы": "воронка смерти" затащит Японию, с лица Земли исчезнут некоторые российские города21:15
- Ученые создадут мозг, обладающий сознанием 11:15
- Ученые бьют тревогу: излучение черной дыры нацелено на Землю09:45
Ученые объяснили, как можно изучать иностранные языки во сне
Запоминать иностранные слова можно во сне, но только если вы слышите их впервые.
Участников, для которых родным был немецкий язык, разделили на четыре группы по 15 человек. В дни тестирования их просили вставать в семь утра, не пить кофе и алкогольные напитки, пишет Independent со ссылкой на исследование швейцарских ученых, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В 21:00 испытуемых ждали в лаборатории сна, где с помощью датчиков фиксировали активность их мозга. Сессия начиналась с урока голландского языка. Участники учили слова с переводом, затем ложились спать.
Пока одни просто спали, другие слушали во сне слова, которые только что учили. Голос диктора звучал из колонок на громкости 70 дБ (по шкале шумов это соответствует громкому разговору). При этом способность слышать во время сна выше, чем когда человек не спит.
Несколько раз за ночь исследователи будили участников и спрашивали у них слова. По итогам эксперимента участники изучили 120 слов. Те из них, кто ночью слушал диктора, справились с заданиями на 10% лучше мирно спящих.
Лучше память работает в фазе медленного сна. Обычно это стадия, когда человек засыпает. Получается, если лечь в 23 и заранее поставить проигрыватель на период с 12 до 2 ночи, можно что-то запомнить.
Прежде исследователи уже отмечали, что во время сна у животных и человека активно работают зоны мозга, отвечающие за переход кратковременной памяти в долговременную, в частности гиппокамп. Например, птенцы учат песни именно во сне.
Теги: Донбасс, сон, ученые, изучение английского
- О чем "говорят" цветные сны: психиатры рассказали
- Теплая ванна, носки и отказ от гаджетов - ученые назвали условия для хорошего сна для людей среднего возраста
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны
- Ученые сказали, к чему может привести недостаток сна
- Ученые рассказали, как запоминать сны
- Ученые научились выявлять болезни по снам
- «Хочет уйти, как Плотницкий»: в соцсети сообщили о «болезни» Пасечника07:10
- На Донбассе боевики устроили истерику после крупного успеха ВСУ: оккупанты стали быстро "переобуваться"22:01
- Пушилин против Порошенко: в сети опубликован «секретный указ» главаря ОРДО21:28
- ВСУ нанесли мощный удар по "ДНР" под Донецком: группа диверсантов зашла в тыл и устроила боевикам настоящий разгром20:31
- У Вероні відкрили "представництво ДНР"20:02
- В зоне ООС после контузии пропал боец ВСУ: идут поиски военного18:02
- Смерч ликвидирован: ВСУ "задвухсотили" опасного наемника РФ из полка Платова17:02
- «Черный Ленин» «ДНР» внезапно встал на сторону Украины: «ваш щирый фюрер». ВИДЕО16:19
- В России в ДТП погиб член НВФ «ЛДНР»15:39
- Переселенцы на Донетчине: Где больше всего зарегистрировано ВПЛ15:22
- Учебники по истории Украины снова перепишут: теперь с Томосом08:16
- Ученые объяснили, как можно изучать иностранные языки во сне08:00
- Названы самые распространенные болезни офисных сотрудников07:45
- Военный эксперт: до сих пор велика вероятность ввода военного положения перед выборами07:29
- «Хочет уйти, как Плотницкий»: в соцсети сообщили о «болезни» Пасечника07:10
- Полный абсурд: Почему ПФУ не исполняет судебные решения по пенсиям переселенцев22:31
- На Донбассе боевики устроили истерику после крупного успеха ВСУ: оккупанты стали быстро "переобуваться"22:01
- Пушилин против Порошенко: в сети опубликован «секретный указ» главаря ОРДО21:28
- Украинцам рассказали, что на самом деле продают в магазинах с "конфискатом"21:00
- ВСУ нанесли мощный удар по "ДНР" под Донецком: группа диверсантов зашла в тыл и устроила боевикам настоящий разгром20:31
- Ученые объяснили, как можно изучать иностранные языки во сне08:00
- Названы самые распространенные болезни офисных сотрудников07:45
- Невероятно полезные продукты, которые многие избегают18:20
- Вспоминала, как в сапогах ложились спать: студентка впервые за 4 года побывала дома в ОРДЛО. ВИДЕО17:41
- Врачи назвали пять фактов, говорящих об алкогольной зависимости09:17
- Стало известно, как гарантированно избежать похмелья15:03
- Врачи сообщили, какой продукт способен защитить от депрессии22:00
- Врачи назвали продукт, "убивающий" раковые клетки19:00
- Когда прокалывание ушей вредит здоровью11:00
- В Украине запретили популярное средство от кашля08:40
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все
- Тимошенко озвучила опасный прогноз для Донбасса
- Пенсия для переселенцев: Эксперты рассказали о правах жителей ОРДЛО
- ВСУ разделались с броневиком "Л/ДНР" - всплыли кадры, как российский БМП разлетается на части. ВИДЕО
- Стало известно, как гарантированно избежать похмелья
- Смерч ликвидирован: ВСУ "задвухсотили" опасного наемника РФ из полка Платова
- В России в ДТП погиб член НВФ «ЛДНР»
- "Ждем, когда умрем": черви съели легкие суворовцев, скандал в России развивается
- В "ЛНР" остановился крупный завод: боевики не смогли запустить "отжатое" предприятие, Россия отказалась помочь
- Защищал Украину, сражался за дом и семью: пуля снайпера оборвала жизнь донецкого добровольца Игоря Наконечного