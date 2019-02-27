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Предложен новый метод избавления от алкоголизма
Вскоре лечение вредного увлечения алкоголем будет гораздо проще и доступнее.
Исследователи из США разработали новый способ борьбы с алкогольной зависимостью. На данный момент методику предстоит пройти лабораторные исследования.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой наmedikforum.ru.
Зависимость от употребления алкогольных напитков является тяжелым заболеванием, трудно поддающимся лечению. Американские исследователи разработали метод, способный коренным образом изменить ситуацию, навсегда положив конец страданиям.
О революционной научной разработке научной группы из Института Скриппса в Калифорнии рассказал сетевой ресурс shraibikus.com, пока, как отмечается в статье, эффективность нового способа предстоит доказать в лабораторных условиях. После экспериментов с использованием подопытных мышей, в случае подтверждения максимальной безопасности для организма и эффективности избавления от пагубной зависимости, метод будет применяться для лечения людей.
Новый способ представляет собой блокаду определенных нейронов, что приводит к избавлению от зависимости. При этом оказывается воздействие на некоторые из участков головного мозга, определенное химическое соединение может «обезвредить» влияние на них. Стоит заметить, что методика работает направлено, не оказывая воздействия на другие сферы. Так, мыши полностью избавились от тяги к алкоголю, однако не отказывались от сладкого. После окончания тестирования на грызунах ученые исследуют влияние процедуры на человека, к испытаниям привлекут добровольцев.
Если все этапы испытаний методики пройдут успешно, уже вскоре лечение вредного увлечения алкоголем будет гораздо проще и доступнее.
Теги: США, Донбасс, алкоголь, лечение
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