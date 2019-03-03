Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Открытия и исследования

Ученые выявили неожиданную опасность популярных лекарств

03.03.2019 19:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ученые выявили неожиданную опасность популярных лекарств

Прием антибиотиков несет тяжелые последствия

Ученые из Дании выяснили, что употребление антибиотиков связано с высоким риском психических заболеваний. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты

В исследовании приняли участие 1 098 930 человек, которые родились между 1995-м и 2012 годами. Специалисты определили инфекции, которыми добровольцы болели до 2013 года, включая те, что требовали госпитализации, и менее тяжелые заболевания, которые лечились противоинфекционными препаратами. Кроме того, были выявлены все психические расстройства на основе диагнозов и рецептов, выписанных врачами.

Оказалось, что тяжелые инфекции повышали риск развития психического расстройства в 1,84 раза. При приеме препаратов, включая антибиотики, эта вероятность увеличивалась в 1,4 раза. При этом употребление антибактериальных препаратов способствовало расстройствам шизофренического спектра, обсессивно-компульсивному расстройству, расстройству личности и поведения, умственной отсталости, расстройству аутического спектра и синдрому дефицита внимания.

Эта связь может объясняться взаимодействием между кишечным микробиомом и центральной нервной системой. Известно, что антибиотики у млекопитающих вызывают изменения в видовом и количественном составе бактерий пищеварительного тракта, в результате чего ухудшаются когнитивные способности.



Теги: Донбасс, опасность, ученые, антибиотик, лекарства
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх