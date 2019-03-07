Все рубрики раздела
- Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов22:15
- Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли18:30
- Конец света 8 марта: летящий к Земле 200-метровый астероид "сотрет в порошок" человечество21:00
- Остатки воздушных шаров оказались убийцами птиц07:00
- Ученые выявили неожиданную опасность популярных лекарств19:15
- Ученые обнаружили древний эликсир бессмертия16:00
- Разгадана загадка болезни Стивена Хокинга: : был шанс на лечение14:02
- Ученые предупредили о грядущей катастрофе в океане09:44
- На Тайване найдено животное, которое считали вымершим17:00
- Ученые выяснили, какая опасность подстерегает бородатых мужчин09:30
Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов
Курение электронных сигарет на 25 процентов повышает шанс развития ишемической болезни сердца.
Употребление курительных смесей с помощью электронных сигарет или вейпов повышает риск развития депрессии и инфаркта. Соответствующее заключение на основании проведенного исследования сделали медики из США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Они намереваются представить их на ежегодном конгрессе Американского колледжа кардиологии, проведение которого запланировано в Новом Орлеане.
В исследовании были использованы данные Национального исследования социального здоровья, проводимого в США. В частности, медики использовали показатели за 2014, 2016 и 2017 годы. Среди 96467 американцев были сравнены показатели тех, кто курит обычные сигареты, вейпы или не курит вовсе.
Оказалось, что курение электронных сигарет на 25 процентов повышает шанс развития ишемической болезни сердца, на 34 процента - риск инфаркта, и на 55 процентов - депрессии или тревожных состояний. Медики подчеркнули, что при отсутствии иных факторов риск развития инфаркта у людей, курящих электронные сигареты, составляет 56 процентов.
Теги: Донбасс, курение, медицина
- В Страстную пятницу в парламенте воевали за комитеты
- Фотофакт: Лидер боевиков Захарченко курит украинские сигареты
- В Донбассе мужчина погиб в огне
- Выбросьте "соску для взрослых"!
- Дончане увидели "жлобокуров" и посадили сигарету в поезд (ВИДЕО)
- Во Франции за отказ от вредной привычки государство будет платить деньги
- Перемирие на Донбассе: Марчук сообщил о принятом на переговорах ТКГ решении21:28
- Идет мощный обстрел окраин Горловки: горят дома, много разрушений20:15
- Главари ОРДО объявили дату нового перемирия на Донбассе20:03
- Пропагандист Кремля требует вернуть «Ополченочку» в «ДНР»19:30
- В зоне ООС серьезные обстрелы: ранены трое бойцов ВСУ19:10
- В Мариуполе лысая певица снимет розовые шоры (ВИДЕО)17:32
- Зеленский заявил, что власти готовят против него провокации в ОРЛО16:35
- В Донецкой области рецидивисты разбирали железную дорогу. 15:45
- Боевики ОРДО "забраковали" гумпомощь от Красного Креста13:00
- Украинские военные уничтожили позицию боевиков под мостом у Ясиноватой. ВИДЕО12:16
- Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов22:15
- В НАТО сделали заявление по размещению ядерных ракет в Европе21:48
- Перемирие на Донбассе: Марчук сообщил о принятом на переговорах ТКГ решении21:28
- СБУ обвинила МВД в скандале с прослушкой Зеленского20:49
- В Украине попало под запрет еще одно популярное лекарство20:30
- Идет мощный обстрел окраин Горловки: горят дома, много разрушений20:15
- Главари ОРДО объявили дату нового перемирия на Донбассе20:03
- В Украине изменят правила выделения госпомощи: первые подробности19:48
- Пропагандист Кремля требует вернуть «Ополченочку» в «ДНР»19:30
- В зоне ООС серьезные обстрелы: ранены трое бойцов ВСУ19:10
- Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов22:15
- Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли18:30
- В Украине вводят новые правила продажи антибиотиков11:45
- Ученые воссоздали шляпу из "Гарри Поттера", читающую мысли10:30
- Самые глупые Знаки Зодиака10:00
- Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно09:30
- В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда09:14
- Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го09:00
- 5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака08:30
- Медики назвали причины ночного кашля22:35
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс
- РФ готовит наступление, на Донбасс переброшена крупная партия танков
- "Полный беспредел": Губарев неожиданно выступил против руководства «ДНР»
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети
- Идеологи "Л/ДНР" бегут с оккупированного Донбасса
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»
- Укрытие боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: внезапный контрудар ВСУ из гранатометов попал в Сеть