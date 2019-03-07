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Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли
Пыль негативно влияет на репродуктивную систему.
Пыль является неотъемлемой частью любого дома. Как бы вы ни старались, она всё равно появится на полках или полу. Недавно исследователи сделали неожиданный вывод: она может быть очень опасна для здоровья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Учёные, работающие на базе Университета Вашингтон (США), говорят, что пыль несёт серьёзную угрозу для репродуктивной функции. Они считают, что в ней есть вещества, которые увеличивают вероятность возникновения астмы, бесплодия и даже рака.
Вещества, находящиеся в домашней пыли, очень плохо сказываются на здоровье людей. Учёные провели исследование, которое показало, что в ней есть фталаты (соли фталевой кислоты), провоцирующие нарушения в эндокринной системе. Они также негативно влияют на репродуктивную функцию.
Эксперты утверждают, что в неорганической пыли есть больше 40 вредных веществ. В некоторых случаях они могут нарушить гормональный фон и работу организма в целом, может также0 понизиться иммунитет и даже уровень IQ.
Так что чаще делайте дома влажную уборку и мойте руки.
Теги: Донбасс, здоровье, ученые, вред, пыль
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