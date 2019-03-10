Создан робот, доставляющий медикаменты: «внедряют прямо в организм»

10.03.2019 21:20

Робот способен доставлять лекарства, перемещаясь внутри организма человека.

Разработчики из Университета Пенсильвании представили новый экземпляр робототехники, представляющий собой концепт нано-робота с небольшим тельцем и двум парами ног, при помощи которых он может перемещаться в пределах организма, таким образом успешно обходя кровеносный барьер.

Основное тело робота выполнено из полимерного стекла прямоугольной формы, а пары конечностей представляют собой связку из силиконового волокна вперемешку с полимерным пластиком. Сами конечности, кстати, состоят из двух слоев платины и титана, который может быть легко заменен графеном или его производным агентом.

При своей достаточно продуманной и многофункциональной конструкции, робот обладает возможностью достаточно быстро и свободно перемещаться в пределах организма и успешно обходить традиционный кровеносный барьер – что может быть особенно полезным при необходимости как можно быстрее доставить то или иное лекарство в мозг.

Однако у разработки есть и спорные моменты. Например, не совсем понятно, в течении какой продолжительности времени робот будет работать. Об этом на данный момент ведутся дискуссии между учеными.

Скорее всего, в ближайшее время пройдут финальные испытания и модель будет применяться в современной медицине.

По словам ученых, им удалось продемонстрировать, что мысли людей можно декодировать, применяя соответствующую технологию, и в результате услышать и понять.

Источник : https://politeka.net