Ученые рассказали о существовании уникального типа крови

24.04.2019 08:30

Такая кровь встречается крайне редко.



Золотая кровь или кровь с нулевым резус-фактором - чрезвычайно редкий тип крови и за последние 50 лет по всему миру насчитали всего 43 человека с такой кровью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.



На сегодняшний день на планете, по некоторым сведениям, живут лишь 9 человек с золотой кровью, которые находятся под постоянным вниманием ученых, которые желают лучше изучить этот тип крови и врачей из-за переливания крови. Ведь золотая кровь подходит абсолютно всем пациентам.



Но быть тем самым человеком с золотой кровью очень рискованно, ведь если такой человек поранится и ему понадобиться срочное переливание, он сможет попросить помощи ли у остальных ныне живущих 8 носителей.



Чтобы понять почему золотая кровь настолько ценная, надо знать, как кровь разделяется на типы. Внешне любая человеческая кровь выглядит одинаковой, но ее состав имеет различия. На поверхности каждой красной кровяной клетки (эритроцита) находятся до 342 антигенов - веществ, которые запускают производство особых белков-антител. Различие в количестве антигенов и делит людей на разные группы крови.



Лишь около 160 антигенов из 342 присутствуют на поверхности эритроцитов у большинства людей в мире, остальные встречаются куда реже.



Чаще всего для разделения групп крови применяют систему АВО, которая делит все типы крови на всего 4 группы: А, В, О и АВ. Это зависит от наличия на поверхности эритроцитов самых распространенных антигенов А или В или обоих сразу. У пациентов с группой О нет ни одного из этих двух антигенов.



Если человеку с группой А перелить кровь человека группы В, то его антитела примут эту кровь за чужеродный организм и атакуют. Человеку с группой АВ можно переливать кровь групп А и В, а кровь группы О подходит всем группам.



Также существует система антигенов резус (Rh) которая разделяет кровь на резус-положительную и резус-отрицательную. Это зависит от наличия или отсутствия антигена D. Около 84% европейцев и 99% индийцев и азиатов являются резус-положительными.



Если пациент с резус-положительной кровью получит для переливания кровь от резус-отрицательного человека, то возникнет конфликт иммунной системы, который может привести к смерти пациента.



Но что если у человека на поверхности эритроцитов вообще не будет ни одного антигена? Около полувека назад считалось, что такой ребенок просто умрет еще в утробе матери на ранней стадии развития. Однако в 1961 году у женщины из группы австралийских аборигенов кровь была определена как имеющая нулевой резус-фактор.



С тех пор было найдено 43 человека с такой ультра-редкой группой крови, которая носит отметку Rhnull. Из-за полного отсутствия антигенов, эту кровь можно переливать людям с любым резус-фактором, в том числе людям с редким типом крови, а из-за малого количества носителей, делать это приходится лишь в очень особых случаях.



В 2014 году газета The Atlantic сообщала о Томасе, который был одним из тех 9 человек с золотой кровью, живущих в настоящее время. Из-за его ценной крови в детстве ему не позволялось даже ездить в летний лагерь, так как родители боялись, что он травмируется и ему потребуется переливание.



А когда он вырос, то ездил на своей машине ОЧЕНЬ осторожно, опасаясь малейшего шанса попасть в аварию. Он отказывался от поездки в ту или иную страну, если узнавал, что там нет самых современных больниц, а еще он всегда носил с собой карточку, где было указано о его особой ультра-редкой крови.



С точки зрения обычного человека, золотую кровь можно рассматривать и как великое благословение и одновременно как проклятие.



С одной стороны, у вас есть силы, чтобы спасти бесчисленные жизни через простое донорство крови, но при этом вам придется жить с пугающей мыслью, что если вам самому когда-либо понадобиться переливание крови, вы столкнетесь с большими проблемами.



Чтобы обезопаситься, Томасу посоветовали время от времени сдавать кровь для самого себя и хранить ее запасы в клиниках Парижа и Амстердама.