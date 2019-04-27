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Генные лекарства произвели революцию в медицине: что известно
Генная терапия, запрограммированные клетки и «умные» бактерии уже не выдумки писателей-фантастов
Все это заботится о здоровье человека, поскольку медицина развивается семимильными шагами и имеет просто невероятные успехи в медицине.
Например, благодаря массовой вакцинации человечество забыло о многих опасных заболеваниях, от которых умирали миллионы людей, пишет vc.ru
Теперь благодаря современной диагностике можно не только спрогнозировать или даже управлять болезнью, но и определить, как заболевание будет реагировать на прописанное лечение.
Сейчас современная научная медицина предлагает совершенно новейшие лекарства, которые позволят пациентам отойти традиционного лечения.
Ученые научились создавать программируемые лекарства — в форме генной терапии, смоделированных клеток и микробов.
Дело в том, что привычные нам лекарства лечат путем воздействия на клетки, ДНК или микробы. Теперь же лекарства, созданные на основе генной терапии, делают так, что клетки, ДНК или микробы сами становятся лекарством и начинают активно работать на выздоровление своего «хозяина».
Работать новые генные лекарства будут так: они сами «узнают» о том, что в организме появилась болезнь, определят ее и, наученные как бороться с конкретным заболеванием, начнут его «атаковать». Когда же проблема в организме будет устранена, генные лекарства прекратят свои действия по излечению.
Отметим также, что генная терапия была впервые одобрена в 2017 году. А через год специальная комиссия FDA одобрила 59 новейших лекарств и биопрепаратов, что является рекордным числом.
Сразу заявлено, что эти препараты будут иметь весьма высокую стоимость. Не исключено, то оплата будет проводиться даже в рассрочку. Но до сих не ясно, каким образом они будут попадать к пациентам.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, ген, медицина, революция, лекарства
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