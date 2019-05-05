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Мир захлестнет сумасшествие: астролог рассказал, каким будет конец света - обойдется без астероида-убийцы Апофис
Известный астролог Эфа Форина уверена, что человечеству не стоит беспокоиться о конце света. Он случится еще нескоро. Мнением об Армагеддоне, который так пугает землян, Форина поделилась с изданием "Обозреватель", передает https://www.dialog.ua/. Пока ни одно из пророчеств о конце света так и не осуществилось, хотя различные ясновидящие и конспирологи обещают нам гибель человечества каждый год по несколько раз. Вот и известие об астероиде под названием "Апофис" у многих вызвало панические настроения. И это при том, что вероятность его столкновения с нашей планетой ничтожно мала - промчится он мимо Земли аж в 38 тысячах км. Фомина заверила, что "Апофиса" жителям Земли опасаться не стоит. Он пролетит мимо, не зацепив нашу планету. Да и вообще, уверена она, конца света в ближайшие годы не будет. "Будет ли конец света? Нет, не будет. Дано ли указание уничтожать Землю? Нет, не дано. И еще долго не будет дано. Потому что Земля является ценностью", - сообщила астролог. Она подозревает, что кто-то намеренно разгоняет панику у землян на тему Апокалипсиса. Цель этого - переключить внимание людей с настоящих проблем на фейковые. "В мире начинается очередной маразм. Идет изменение ментального плана, и люди просто катятся в сумасшествие", - удивилась Форина. По ее мнению, не стоит опасаться и того, что кто-то из мировых лидеров сойдет с ума и устроит миру ядерный Апокалипсис. "Я не думаю, что события развиваются в том направлении, что кто-то из президентов сдвинется умом. И сам по себе президент имеет небольшое влияние на ядерный чемоданчик", - успокоила астролог. Напомним, ранее "Диалог.UA" на Землю надвигается страшная катастрофа: конец света от Нибиру покажется сказкой.
Теги: мир, астролог, конец света
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