Ученые раскопали череп, опровергающий теорию происхождение человека

12.05.2019 13:02

Возраст оценивается в 300 тысяч лет, а замечательная сохранность позволила выяснить многие детали анатомии



Группа археологов, проводившая раскопки в Китае, наткнулась на череп древнего человека, несущий целый ряд современных черт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знай



Но что действительно шокировало ученых – череп HLD6, датированный временем, когда современных людей здесь еще не было. Передает Хвиля.



Возраст его оценивается примерно в 300 тысяч лет, а замечательная сохранность позволила выяснить многие детали анатомии.



Исследователи отмечают, что некоторые особенности строения HLD6 сближают его с другими древними образцами, найденными в Юго-Восточной Азии: это и низкий, широкий свод черепа, и широкие носовые впадины, и уменьшенные третьи моляры в челюсти.



Правда целый ряд черт HLD6 можно назвать переходными от древних к анатомически современным людям. К примеру, форма лица его уже была сравнительно плоской, начал появляться даже подбородочный выступ -уникальная особенность сапиенсов, несвойственная даже таким близким нашим родственникам, как неандертальцы.



Как подчеркивают ученые, данная находка добавляет еще одно свидетельство в череду не слишком укладывающихся в общепринятую сегодня теорию "недавнего африканского происхождения современного человека".



По мнению некоторых ученых, эти находки указывают, что практически отвергнутая ранее гипотеза мультирегионального происхождения может быть не такой уж и ошибочной. Согласно этой идее, развитие современных людей шло в различных регионах планеты в сравнительной изоляции.



И если крайние варианты мультирегионализма отвергнуты окончательно, то некоторые его аспекты вполне могут оказаться справедливыми. Возможно, архаические Homo erectus покинули Африку еще более двух миллионов лет назад, а их потомки в отдельных популяциях развились в современных людей еще до встречи с новыми родственниками, пришедшими из Африки намного позднее.



В доказательство данной теории, стоит отметить, что на юго-востоке Азии подобные находки делаются уже не впервые. Несколько лет назад, при раскопках в провинции Хэнань, были обнаружены фрагменты черепов возрастом около 100 тысяч лет, сохранившие целую мозаику черт, характерных и для архаичных Homo, и для неандертальцев, и для сапиенсов современного типа.

Кроме того, здесь находят останки куда более древних Homo erectus - возрастом свыше 1,6 миллиона лет, - а некоторые местные каменные инструменты и вовсе датируются более чем двумя миллионами лет назад.



