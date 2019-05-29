Все рубрики раздела
- Инопланетяне строят космический корабль на Луне - впечатляющие кадры 08:16
- Поход Моисея: Ученые нашли подтверждение на дне Красного моря13:00
- Компания Google начала отслеживать покупки своих пользователей21:38
- Пророчества астролога на 2019 год сбываются одно за другим: детали поражают11:44
- В жвачке нашли ДНК викингов21:16
- В Британии нашли крупнейший римский клад13:00
- На Земле зафиксировали мощнейшую магнитную бурю12:15
- Ученые раскопали череп, опровергающий теорию происхождение человека13:02
- Ждем разгона: Нумеролог рассказала, как пройдет первый год президентства Зеленского09:00
- Обнаружена новая форма жизни22:43
Инопланетяне строят космический корабль на Луне - впечатляющие кадры
Известный космический детектив Скотт Уоринг снова удивил общественность инопланетными артефактами, обнаружив в одном из кратеров естественного спутника Земли корабль – "Ноев ковчег", принадлежащий пришельцам.
Новость передает "Диалог.UA". Тайваньский исследователь в лунном кратере "Циолковский" нашел военную базу, состоящую из двух белых зданий. По мнению специалиста, все объекты созданы инопланетянами. Первый – космический корабль с крышей.
Неподалеку от него расположен второй таинственный предмет, часть которого погребена под слоем пыли. Ранее профессор Оксфорда заявил, что инопланетяне уже живут среди людей.
Пришельцы поставили перед собой серьезные задачи: в результате эксперимента появится раса, которая сможет пережить глобальные изменения климата на Земле.
Подписчики эксперта по инопланетным аномалиям абсолютно уверены в правдивости снимков и благодарят Уоринга за блестящие находки.
"На Луне есть как минимум огромные литейные фабрики, делающие какие-то поделки», «Космический корабль-Ноев ковчег", "Первый объект, похож на лодку".
"Не знаю, что вы думаете об этом, будь то здания или космический корабль, но кто-то размыл их, чтобы человечество не узнало правды", – рассказал уфолог.
Теги: Донбасс, Луна, инопланетянин, корабль
- Стало известно, когда украинцы увидят Суперлуние
- На Луне построят "заправочную станцию" для полетов на Марс
- Донецкий сторож обещает спасти Землю
- Известный ученый из НАСА нашел доказательства жизни на Марсе
- В древних писаниях сказано, что кровопролитная война начнется после 21 января
- Доллар и евро нанесли по гривне сокрушительный удар: представлен новый курс валют
- «Ежегодно 28 мая»: Пушилин установил в ОРДО новый праздник08:46
- Ждет выстрелов в спину: в сети ажиотаж из-за фото главы ВСУ на передовой22:31
- Боевики «ЛНР» глушат сигналы GPS БПЛА СММ ОБСЕ21:59
- Боевики ударили под Марьинкой: боец ВСУ ранен, оккупанты считают потери21:26
- «Убивают очень много»: Прилепин пожаловался на большие потери в рядах «ЛДНР» 20:54
- В Мариуполе перестанет работать насосная станция – ожидаются перебои водоснабжения19:51
- Рада изменила границы на Донбассе: что это значит 18:03
- Мародеры постарались: Житель Донецка показал жилкомплекс для «дончан с толстым кошельком». ВИДЕО 16:39
- В Мариуполе водитель маршрутки избил пожилую пассажирку16:15
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- «Ежегодно 28 мая»: Пушилин установил в ОРДО новый праздник08:46
- Это венерическое заболевание передается при поцелуях08:30
- Инопланетяне строят космический корабль на Луне - впечатляющие кадры 08:16
- «Из Администрации президента пропала секретная информация»: у Зеленского ошеломили заявлением08:00
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»07:45
- До Верховної Ради проходять шість партій, - опитування07:13
- Ждет выстрелов в спину: в сети ажиотаж из-за фото главы ВСУ на передовой22:31
- Боевики «ЛНР» глушат сигналы GPS БПЛА СММ ОБСЕ21:59
- Боевики ударили под Марьинкой: боец ВСУ ранен, оккупанты считают потери21:26
- «Убивают очень много»: Прилепин пожаловался на большие потери в рядах «ЛДНР» 20:54
- Это венерическое заболевание передается при поцелуях08:30
- Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз18:28
- Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы17:20
- Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО15:58
- Что лечит черешня в организме человека15:41
- Конец света: предсказание ацтеков начинает сбываться - удар из космоса уничтожит Землю15:25
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Политолог: «Дальнейшая судьба Зеленского прояснится уже осенью»13:45
- Названы полезные напитки, утоляющие жажду19:31
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО
- "Мы не хотели войны", - Ходаковский "слил" детали захвата ДАП, сболтнув о преступлениях боевиков
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Призыв отменяется, появилось срочное заявление: к чему готовиться украинцам
- Громить оккупантов на Донбассе: морпехи ВСУ получат супер-БТР с мощной пушкой. ВИДЕО
- В окружении Суркова объяснили Зеленскому, как «завоевать доверие» жителей ОРДЛО
- Почувствуйте разницу: появились знаковые фото главарей ДНР и школьников на последнем звонке
- Официальная отставка Гройсмана и Кабмина: Парубий назвал дату важного голосования в Раде