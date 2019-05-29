​Инопланетяне строят космический корабль на Луне - впечатляющие кадры

29.05.2019 08:16

Известный космический детектив Скотт Уоринг снова удивил общественность инопланетными артефактами, обнаружив в одном из кратеров естественного спутника Земли корабль – "Ноев ковчег", принадлежащий пришельцам.

Новость передает "Диалог.UA". Тайваньский исследователь в лунном кратере "Циолковский" нашел военную базу, состоящую из двух белых зданий. По мнению специалиста, все объекты созданы инопланетянами. Первый – космический корабль с крышей.

Неподалеку от него расположен второй таинственный предмет, часть которого погребена под слоем пыли. Ранее профессор Оксфорда заявил, что инопланетяне уже живут среди людей.

Пришельцы поставили перед собой серьезные задачи: в результате эксперимента появится раса, которая сможет пережить глобальные изменения климата на Земле.

Подписчики эксперта по инопланетным аномалиям абсолютно уверены в правдивости снимков и благодарят Уоринга за блестящие находки.

"На Луне есть как минимум огромные литейные фабрики, делающие какие-то поделки», «Космический корабль-Ноев ковчег", "Первый объект, похож на лодку". "Не знаю, что вы думаете об этом, будь то здания или космический корабль, но кто-то размыл их, чтобы человечество не узнало правды", – рассказал уфолог.





