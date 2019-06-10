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Ученые придумали дешевый способ избавления от лысины
Самый обычный кофе – неважно, какой марки, сбора или помола – способен проникать в корни волос и нейтрализовать дeйствие тестостерона, который, как известно, подавляет рост волос.
К такому выводу пришли ученые немецкого университета Любек после исследования, которое проводилось под руководством доктора Адольфа Кленка.
Было установлено, что в случае объединения экстракта кофе с человеческим волосом в пробирке последний начинал расти быстрее. Итоги исследования были опубликованы в Британском журнале дерматологии.
«Тестостерон препятствует росту волос, проникая в их корни.
А кофеин способен нейтрализовать действие тестостерона, — рассказывает доктор Олаф Шернер из научно-исследовательского центра немецкой компании Dr. Wolff-Group.
Можно сказать, он пробивает барьер, позволяя волосам и дальше расти в своем привычном темпе. Проникает в фолликулы волос, действует на мышцы вокруг них — и заставляет работать».
Как правильно лечиться таким снадобьем?
Ученые говорят, что достаточно кофеин наносить прямо на волосяные фолликулы. Это поможет остановить выпадение волос на 20 процентов.
«Многие спрашивают: почему нельзя просто пить кофе и тем самым улучшать свою шевелюру? — говорит эксперт.
Мы посчитали: чтобы добиться того же эффекта, какой дает шампунь с кофеином, надо выпивать… 50 чашек кофе в день! Но, разумеется, делать этого не нужно.
Для производства косметических средств используется синтетический кофеин. Формула та же самая, а вот концентрация куда выше. И на него, в отличие от натурального, не может быть аллергии».
Можно также использовать шампуни на основе экстракта кофе, правда, если волосы уже выпали, кофеин вас не спасет, потерянную шевелюру не вернет, потому что умерли луковицы (основание) волос.
Также ученые советуют расчесывать волосы над раковиной или в ванной и контролировать при этом количество выпавших волос.
«Важный момент, кофеин — это все-таки превентивная мера, — говорит доктор Шернер. — То есть если у вас уже есть лысина, новые волосы от кофеина на ней не вырастут. Но, что называется, оставшееся на голове он сохранит.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ученые, лысый, облысение
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