Все рубрики раздела
- Врачи назвали смертельную опасность пляжей17:40
- «Атомная бомба» Легасова: Чернобыльский человек-мотылёк был мутантом с ДНК Нибиру16:14
- Ученые придумали дешевый способ избавления от лысины15:30
- США на пороге мощной катастрофы: в кальдере Йеллоустона начались разрушительные процессы, все живое под угрозой 22:00
- Конец света неизбежен: ученые озвучили новую теорию о мучительной гибели всего живого12:40
- На Землю надвигается опасный астероид09:45
- Ученые предсказали новый ледниковый период в 2020 году17:20
- Инопланетяне строят космический корабль на Луне - впечатляющие кадры 08:16
- Поход Моисея: Ученые нашли подтверждение на дне Красного моря13:00
- Компания Google начала отслеживать покупки своих пользователей21:38
Врачи назвали смертельную опасность пляжей
Глобальное потепление приводит к широкому распространению «пожирающих плоть» бактерий на пляжах.
В американском Университете Купера ученые обнаружили новую смертельную опасность пляжей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Специалисты узнали, что смертельно опасные бактерии «пожирающие плоть» могут широко распространиться на мировых пляжах. Причиной является глобальное потепление и повышение температуры воды.
«Пожирающие плоть» микроорганизмы Vibrio vulnificus вызывают сепсис, обширное разрушение кожи и соединительных тканей. Ученые изучили пять тяжелых случаев бактериальных инфекций у людей, заразившихся из-за воды или морепродуктов из залива Делавэр.
Проблема в том, что Vibrio vulnificus живет в относительно теплые воды — выше 13 градусов Цельсия. Из-за глобального потепления бактерии расширяют ареал своего обитания, перемещаясь на север.
Опасными могут быть морепродукты, выловленные в зараженной воде и сама вода при контакте с ранами и царапинами на теле.
Теги: Донбасс, здоровье, бактерии, опасность, пляж
- Пушилин: жители ОРДО будут отправляться в поездку за паспортами РФ от мест своего проживания16:46
- Басурин пригласил Зеленского в Донецк14:00
- Оккупанты активизировали бои на Донбассе: известно о погибшем украинском военном13:18
- В Рубежном из-за купания отравились 27 человек12:00
- Мощный взрыв прогремел в Донецке 11:30
- Донецк под обстрелом: мины летят десятками, бьет тяжелое вооружение09:51
- Гигантские очереди. Донецкие боевики нарочно задерживают людей при попытке выезда из ОРДЛО 08:20
- «Пушки и танки не решат вопрос»: у Зеленского рассказали план возвращения Донбасса07:31
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте07:12
- Наблюдатели СММ ОБСЕ в ужасе из-за огромных очередей на блокпостах21:49
- Врачи назвали смертельную опасность пляжей17:40
- Партия Вакарчука ворвалась в тройку лидеров предвыборной гонки17:20
- Президент против, премьер - за: как рынок электроэнергии отразится на платежках населения17:00
- Пушилин: жители ОРДО будут отправляться в поездку за паспортами РФ от мест своего проживания16:46
- Медики рассказали, как избежать укуса змеи16:30
- «Атомная бомба» Легасова: Чернобыльский человек-мотылёк был мутантом с ДНК Нибиру16:14
- Волкер признался: Будущее Украины будет определяться в ближайшие три месяца15:51
- «Я не поверил своим глазам, думал, это только ветер» : посол рассказал подробности инцидента с Меркель во время встречи с Зеленским15:29
- Зеленский кое-что пообещал инвесторам, опасающимся дефолта15:09
- Минские соглашения несут угрозу для Украины: «нужно срочно укреплять экономику, иначе…»14:50
- Врачи назвали смертельную опасность пляжей17:40
- Медики рассказали, как избежать укуса змеи16:30
- Первая помощь при тепловом ударе13:49
- Оптимальный напиток для жаркой погоды13:00
- Врачи назвали первые симптомы обезвоживания09:15
- Как питаться во время отпуска, чтобы не поправиться07:45
- Путин готовит украинцам настоящий ад20:23
- Сортировка по-украински: почему «мусорный» закон не работает?14:25
- Минуло два роки, як Україна отримала безвізовий режим14:15
- Мрачный сценарий: Украина предупредила ЕС о намечающемся газовом кризисе11:59
- Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці…
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление
- В ЦИК сделали важное заявление об остановке выборов
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит
- Зеленскому готовят коварную ловушку, названа роковая дата: «Требуют одного»
- ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- Пушилин не сдержал эмоций после отказа Зеленского вести диалог с боевиками "Л/ДНР"