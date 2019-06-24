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Ни ада, ни рая: американский ученый в пух и прах разбил теорию о загробной жизни
Преподаватель Калифорнийского институту профессор Шон Кэролл, заявил, что после углубленного изучения законов физики не может всерьез воспринимать разговоры о загробной жизни, пишет bagnet.org.
Профессор сообщил, что все законы физики, касающиеся жизни человека давно известны и идеи возможности существования сознания как чего-то отдельного от тела человека вступают в явное противоречие с этими законами.
По словам профессора Кэролла, сознание обеспечивается движением ряда электронов и атомов в нервной системе человека, хоть и не сводимо полностью к этим процессам. Биологическая смерть человека лишает возможности этот механизм, обеспечивающий существование сознания, функционировать.
В доказательство своей теории профессор приводит аргумент в виде квантовой теории поля (КТП), согласно которой для каждой из частиц существует свое поле, и если бы после физической смерти человека была бы жизнь, то тесты квантового поля выявили бы частицы и силу "духа" человека.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, душа, ад, рай, квантовая физика
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