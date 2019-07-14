«Жуткое действие на расстоянии»: ученые впервые показали квантовую запутанность

14.07.2019 14:40

Ученые из Университета Глазго в Шотландии впервые продемонстрировали снимок квантовой запутанности. Как сообщает replyua.net, речь идет о загадочном феномене, который много лет назад описывал Эйнштейн и называл его «Жутким действием на расстоянии».



«Это нечеткое серое изображение — первый раз, когда мы видим взаимодействие частиц, лежащее в основе квантовой механики и формирующее основу квантовых вычислений», - рассказали сотрудники университета. Квантовая запутанность – это последствие становления двух частиц неразрывно связанными. То, что начинает происходит с одной частицей, моментально влияет и на вторую. При этом так происходит вне зависимости от того, на каком расстоянии друг от друга находятся эти частицы.



Именно поэтому в свое время Эйнштейн говорил про расстояние и про жуткие действия. Эта конкретная фотография показывает запутанность между двумя фотонами — двумя частицами света. Они взаимодействуют и на короткое время делятся физическими состояниями. По словам ученых, частицы были разделены, но при этом одинаково смещались.