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Архив - Открытия и исследования

Ученые NASA заявили, что красное вино поможет долететь до Марса

18.07.2019 20:00
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Ученые NASA заявили, что красное вино поможет долететь до Марса

Ученые NASA проведи ряд исследований и доказали, что красное вино может помочь астронавтам во время полета на Марс, пишет Daily Mail.

По словам специалистов, вещество ресвератрол, которые содержится в красном вине, защищает мускулы млекопитающих при низком уровне гравитации или ее отсутствии.

Данный эксперимент ученые провели на крысах. Они создали для грызунов специальную установку-имитатор отсутствия гравитации.

После двух недель эксперимента, сила лап крыс снизилась примерно на 5−10%, а ресвератрол полностью или значительно подавлял этот эффект.

По мнению экспертов NASA, это позволит в ближайшем будущем создать препараты, помогающие астронавтам и космонавтам избежать атрофии мышц при полете на Марс.

Источник : https://donpress. 



Теги: , вино, ученые
 
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