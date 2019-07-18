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Ученые NASA заявили, что красное вино поможет долететь до Марса
18.07.2019 20:00
Ученые NASA проведи ряд исследований и доказали, что красное вино может помочь астронавтам во время полета на Марс, пишет Daily Mail.
По словам специалистов, вещество ресвератрол, которые содержится в красном вине, защищает мускулы млекопитающих при низком уровне гравитации или ее отсутствии.
Данный эксперимент ученые провели на крысах. Они создали для грызунов специальную установку-имитатор отсутствия гравитации.
После двух недель эксперимента, сила лап крыс снизилась примерно на 5−10%, а ресвератрол полностью или значительно подавлял этот эффект.
По мнению экспертов NASA, это позволит в ближайшем будущем создать препараты, помогающие астронавтам и космонавтам избежать атрофии мышц при полете на Марс.
Источник : https://donpress.
Теги: , вино, ученые
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