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Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания
22.07.2019 20:00
Известный предсказатель Нострадамус в своих работах упоминал о начале Третьей мировой войны.
По его словам, она может начаться уже в 2019 году и военные действия разгорятся на Ближнем Востоке. В войну будут вовлечены две сверхдержавы и продлится она 27 лет.
Об этом заявили эксперты, изучающие работы Нострадамуса.
По мнению специалистов, предсказатель говорил о противостоянии мусульман и христиан.
Также согласно пророчеству Нострадамуса, после масштабной войны с 2035 года начнется Золотой век.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, Нострадамус, предсказание
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