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Редкий вирус, переносимый комарами, может изменить вашу личность
Американские медики обнаружили в штатах Нью-Йорк и Массачусетс редкий вирус, вызывающий повреждения мозга и переносимый комарами.
Это вирус восточного конского энцефалита, найденный у болотных комаров. Сведений о заражении людей пока нет, пишет lifter.
Восточный конский энцефалит — это редкий, но смертельно опасный вирус, который поражает домашний скот и человека, вызывая припадки, психические нарушения и даже изменения личности у выживших.
Чаще всего он встречается в болотистой и лесистой местности на северо-востоке США с поздней весны до ранней осени. А во Флориде, Миссисипи, Луизиане, Алабаме и Техасе он встречается даже зимой.
Болезнь неизлечима, но можно защититься от заражения, предотвратив комариные укусы.
В среднем в США ежегодно регистрируется всего 5–10 случаев заражения человека восточным конским энцефалитом. Однако 30% случаев заканчиваются летальным исходом, а у выживших обычно наблюдаются необратимые повреждения мозга.
Вирус попадает в кровь через укус комара и вызывает воспаление мозга (энцефалит), что делает его крайне опасным.
После укуса комара — переносчика вируса у человека на протяжении 4–10 дней наблюдаются такие симптомы, как головная боль, лихорадка, озноб и рвота. В отличие от гриппа, симптомы постепенно прогрессируют, вызывая дезориентацию и конвульсии.
Диагностика включает в себя забор спинно-мозговой жидкости. Хотя болезнь неизлечима, пациента необходимо срочно госпитализировать: если вирус не успел поразить мозг, выздоровление происходит в течение нескольких недель.
Но если мозг поражён, это обычно необратимо. Долгосрочные последствия поражения мозга — затуманенность сознания, потеря памяти, перемены личности и настроения, паралич и умственные нарушения. Примерно треть пациентов умирает — либо через несколько недель, либо через несколько лет из-за непрекращающихся физических и психических нарушений.
Заболеть энцефалитом может кто угодно, но тяжелее всего болезнь поражает детей и пожилых людей.
Защититься от восточного конского энцефалита, как и от прочих болезней, переносимых комарами, можно только с помощью репеллента от комаров.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, болезнь, вирус, комар
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