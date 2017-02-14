Летающий автомобиль впервые поступил в продажу (ВИДЕО)

14.02.2017 11:20

Разработчики из голландской компании PAL-V решили сдержать свое обещание стать первой компанией на рынке, выпустившей летающий автомобиль. После многих успешных испытательных полетов и решения всех проблем, касающихся американских и европейских автомобильных и авиационных стандартов, компания объявила, что начинает принимать предварительные заказы на летающие автомобили PAL-V Liberty, сообщает Телеграф.

Летающий автомобиль PAL-V Liberty представляет собой гибрид трехколесной машины и вертолета. Внутри автомобиля установлен двигатель Rotax, созданный на основе двойной силовой трансмиссии: один двигатель используется для движения по дорогам, а другой – для полетов. Как говорят разработчики, летающий автомобиль был разработан так, чтобы не превышать размеры обычных машин.

В режиме автомобиля винт прячется внутри корпуса, а лопасти складываются, но остаются видны на крыше. В данном режиме двигатель развивает мощность 100 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до максимальной скорости в 160 км/ч. При этом разгон до 100 км/ч занимает у автомобиля около 9 секунд.

Когда приходит время подняться в воздух, водителю необходимо сначала подготовить автомобиль. Как заявляют разработчики, весь процесс занимает от 5 до 10 минут. В режиме вертолета двигатель выдает 200 л.с. и способен разогнать машину до 180 км/ч. Максимальная высота полета составляет 3500 м, а запас хода при движении со скоростью 140 км/ч составляет около 500 км.

Компания планирует продавать базовую версию Liberty Sport по цене около 400 тысяч долларов. Продвинутая модель Pioneer Edition будет стоить уже 600 тысяч долларов. Отгрузка первых готовых образов клиентам намечена на 2018 год.