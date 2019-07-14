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"Смерть" Windows 7: люди в панике скупают компьютеры
Эксперты предрекают сильное подорожание компьютеров и ноутбуков.
Фото: Unsplash
Второй квартал 219 года показал рост продаж персональных компьютеров и ноутбуков в количестве 64,9 миллионов устройств – это на 4,7% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает IDC основываясь на исследовании Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker. Но подобная тенденция скоро может неприятно ударить по ценам на компьютеры.
Фото: Unsplash
Второй квартал 219 года показал рост продаж персональных компьютеров и ноутбуков в количестве 64,9 миллионов устройств – это на 4,7% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает IDC основываясь на исследовании Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker. Но подобная тенденция скоро может неприятно ударить по ценам на компьютеры.
Рост существенно превзошел ожидания аналитиков IDC. Они объясняют его также ослаблением дефицита компонентов, в том числе процессоров Intel, а также снижением стоимости комплектующих. Это позволило поставщикам выполнить старые заказы и одновременно отгрузить по каналам значительное количество новых ПК, отмечает менеджер по исследованиям IDC Mobile Device Trackers Джитеш Урбани.
Свою роль сыграла и напряженность в торговых отношениях: угроза роста пошлин заставила многих производителей ПК отгрузить избыточное количество десктопов и ноутбуков, что привело к искусственному раздуванию рынка. Напомним, большинство ноутбуков в настоящий момент производится в Китае, и в случае повышения пошлин на ввоз этой продукции в США вырастет их стоимость на американском рынке.
Согласно данным IDC, лидером рынка стола Lenovo, которая отгрузила 16,3 млн ПК, показав рост на 18,2% и нарастив долю рынка с 22,2% год назад до 25,1%. На втором месте находится HP с объемом поставок на уровне 15,4 млн ПК, ростом на 3,2% и долей рынка 23,7%. Компьютеры компании лучше всего продаются в США, Японии и странах Европы.
Третью строчку рейтинга заняла Dell, отгрузившая 11,6 млн ПК, что на 3,1% больше, чем год назад. Доля рынка, занимаемая вендором, составляет 17,9%. На четвертом месте находится Acer с квартальным объемом поставок на уровне 4,3 млн ПК и долей рынка 6,6%. Замыкает первую пятерку Apple, которая отгрузила около 4,1 млн ПК, показав годовой рост на 9,6%. Вендору принадлежит 6,3% рынка. Как и все, Apple искусственно увеличила поставки из-за пошлин.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, компьютер, смерть, паника
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