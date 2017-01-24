Цукерберг купил научный поисковик, чтобы сделать его бесплатным

Meta предназначена для индексации научных исследований - в базе данных системы более 26 млн научных работ.

Кроме того, поисковик способен находить релевантные исследования, приоритизировать их и анализировать перекрестные ссылки авторов работ на исследования друг друга.

Meta также предоставляет свободный доступ к более чем 18 тыс. научных журналов и литературных источников.

Этот стартап был основан в 2010 году и получил более 7 млн долл.инвестиций.

Изначально предполагалось, что часть функций Meta будут платными.

Однако после приобретения семьей Цукерберг-Чан все возможности Meta останутся в свободном доступе.