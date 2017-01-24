Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Интернет

Цукерберг купил научный поисковик, чтобы сделать его бесплатным

24.01.2017 20:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Цукерберг купил научный поисковик, чтобы сделать его бесплатным

Благотворительный фонд Марка Цукерберга и Присциллы Чан выкупил поисковую систему Meta, созданную на принципе искусственного интеллекта, чтобы сделать доступ к нему бесплатным.

Об этом пишет  liga.net.

Meta предназначена для индексации научных исследований - в базе данных системы более 26 млн научных работ.

Кроме того, поисковик способен находить релевантные исследования, приоритизировать их и анализировать перекрестные ссылки авторов работ на исследования друг друга.

Meta также предоставляет свободный доступ к более чем 18 тыс. научных журналов и литературных источников.

Этот стартап был основан в 2010 году и получил более 7 млн долл.инвестиций.

Изначально предполагалось, что часть функций Meta будут платными.

Однако после приобретения семьей Цукерберг-Чан все возможности Meta останутся в свободном доступе.


Фото: https://russian.rt.com

Теги: Донбасс, Марк Цукерберг, покупки, система активации
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх