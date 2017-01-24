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Цукерберг купил научный поисковик, чтобы сделать его бесплатным
24.01.2017 20:32
Благотворительный фонд Марка Цукерберга и Присциллы Чан выкупил поисковую систему Meta, созданную на принципе искусственного интеллекта, чтобы сделать доступ к нему бесплатным.
Meta предназначена для индексации научных исследований - в базе данных системы более 26 млн научных работ.
Кроме того, поисковик способен находить релевантные исследования, приоритизировать их и анализировать перекрестные ссылки авторов работ на исследования друг друга.
Meta также предоставляет свободный доступ к более чем 18 тыс. научных журналов и литературных источников.
Этот стартап был основан в 2010 году и получил более 7 млн долл.инвестиций.
Изначально предполагалось, что часть функций Meta будут платными.
Однако после приобретения семьей Цукерберг-Чан все возможности Meta останутся в свободном доступе.
Фото: https://russian.rt.com
Теги: Донбасс, Марк Цукерберг, покупки, система активации
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