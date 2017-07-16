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Кіберполіція заявила про можливість нових атак через M.E.Doc
Кіберполіція порекомендувала в жодному разі не дотримуватися порад виробників програмного забезпечення M.E.Doc, якими намагаються приховати недосконалість коду.
Про це повідомляє Інформатор.
Погоджуючись на використання програмного забезпечення, яке потребує адміністративних повноважень та включення до «білих списків» систем захисту, користувачі ставлять під загрозу не лише свій комп’ютер, а й комп’ютерну мережу підприємства, установи чи організації, у тому числі об’єктів критичної інфраструктури, – сказано у повідомленні.
Факти поширення у мережі Інтернет рекомендацій про налаштування антивірусів та фаєрволів, які примушують системи захисту комп’ютера користувача ігнорувати будь-яку підозрілу активність чи код у вітчизняному бухгалтерському програмному забезпеченні. Такі рекомендації поширюються деякими партнерами компаній-розробників бухгалтерського ПЗ, а також безпосередньо компаніями-розробниками через технічну підтримку.
Спеціалісти з інформаційної безпеки Департаменту кіберполіції попереджають, що у разі виконання цих рекомендацій користувач несвідомо заборонить системам захисту комп’ютера правильно та вчасно реагувати на шкідливу діяльність програмного забезпечення доданого у «список виключення».
Слідуючи таким рекомендаціям користувач відкриває зловмисникам доступ до свого комп’ютера через вказане програмне забезпечення в обхід системи захисту, піддаючи небезпеці не лише власний комп’ютера, а і всю локальну мережу.
Теги: Донбасс, Интернет, атака, киберполиция
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