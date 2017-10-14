Українців попереджають про нову хвилю атаки вірусу Petya-A на вихідних

14.10.2017 08:22

Через довгі вихідні (п’ятниця-понеділок), в Україні може бути нова хвиля кібератаки на на інформаційні ресурси.

Про це йдеться в повідомленні команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

За їх даними, можливість кібератак на інформаційні ресурси України у термін з 13 по 17 жовтня.

"Існує вірогідність, що окремі ознаки кібератаки можуть співпадати з відповідними ознаками шкідливого впливу комп’ютерного вірусу Petya-A, який атакував інформаційні ресурси низки країн, починаючи з 26 червня", – йдеться у повідомленні.

Відтак інтернет-користувачів просять дотримуватися вимог кібербезпеки.

Источник: 24tv.ua