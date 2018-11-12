Ученые рассказали, опасны ли соцсети для здоровья

12.11.2018 17:05

Ученые предупредили об опасности Facebook и Instagram для здоровья.



Психологи из Пенсильванского университета в США пришли к выводу, что продолжительное использование соцсетей может привести к депрессии.



Результаты исследований, которые проводились на протяжении трех недель среди 143 студентов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.



В качестве объектов исследования ученые выбрали Facebook, Instagram и Snapchat. Ученые выяснили, что из-за чрезмерного увлечения соцсетями чувство одиночества у человека резко возрастает.



Перед экспериментом его участники ответили на ряд вопросов для определения настроения и самочувствия и замерили среднее время активности в соцсетях. Всех студентов разделили на две группы. В первой добровольцы уделяли соцсетям столько же времени, как и раньше. Члены второй группы тратили на каждую из соцсетей не более 10 минут в день.



После завершения эксперимента психологи подготовили специальную анкету для студентов с семью показателями: социальная поддержка, страх выпасть из окружения, одиночество, тревожность, депрессия, самооценка и самопринятие.



В итоге были сделаны выводы, что обилие соцсетей в жизни человека приводит его к одиночеству и депрессии.