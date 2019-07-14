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Google начал тестирование новой социальной сети «Шнурки»
Компания Google начала тестирование новой социальной сети Shoelace («Шнурки»). Об этом сегодня, 14 июля, сообщает интернет-ресурс Tehnot.
Новый продукт рассчитан на людей с похожими интересами, которые живут недалеко друг от друга. По словам создателей приложения, название Shoelace отражает основную цель — связывать/соединять людей с общими интересами, так же как это делают обычные шнурки на ботинках. По этой же аналогии, мероприятиям, которые можно создавать в приложении, даны названия Loops — «петли».
«Указав в Shoelace свои хобби или любимые развлечения, пользователи смогут находить тематические мероприятия и встречи поблизости, а также создавать собственные ивенты. Присоединившись к мероприятию, можно обсудить событие с другими его участниками в общем чате», — сказано в публикации.
Кроме того, в приложении предусмотрена возможность приглашения на встречи других людей, даже тех, кто не пользуется данной социальной сетью.
Программа предназначена для использования на платформах Android и iOS, информации о веб-версии Shoelace пока нет. Над новым проектом работает небольшая команда из подразделения Area 120, которое занимается экспериментальными продуктами Google. На данный момент разработчики проводят закрытое тестирование продукта на территории Нью-Йорка, регистрация возможна исключительно по приглашениям.
В конечном счете, планируется запустить приложение Shoelace по всему миру. Разумеется, что о каких-либо конкретных сроках говорить еще рано.
Теги: Донбасс, тестирование, социальные сети
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