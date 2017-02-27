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В Барселоне представили обновленную версию Nokia 3310. ВИДЕО
Спустя почти 17 лет со дня выхода мобильного телефона Nokia 3310, компания-производитель представила миру его обновленную версию. Об этом сообщает Wired.
Финская компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, представила обновленную версию телефона Nokia 3310 на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне.
Телефон получил полностью обновленный дизайн, но кнопки на корпусе аппарата остались. В меню был добавлен браузер Opera.
В целом обновленная Nokia 3310 обладает тем же набором функций, что и ее предок - возможность осуществлять звонки, писать сообщения, играть в культовую "Змейку".
3310 весит меньше трех унций (85 грамм), а аккумулятора хватает на 31 день в режиме ожидания и до 22 часов в режиме разговора. Диагональ экрана обновленной Nokia 2,4 дюйма. Телефон оснащен 2-мегапиксельной камерой.
Как сообщается, цена телефона составит около $51.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, телефон, Барселона
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